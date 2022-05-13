Заблокированная помощь США, угроза мировой рецессии, и рубль становится лучшей валютой. Что еще произошло 12 мая

Главное за 12 мая

Минобороны РФ:

— В течение дня ВКС России поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов, радиолокационная станция производства США. В результате ударов потери ВСУ: более 170 человек и 41 единица военной техники;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией днем 12 мая поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива;

— Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожена пусковая установка комплекса С-300;

— Средствами ПВО в течение дня уничтожены пять беспилотников, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч». Над островом Змеиный сбит в воздухе беспилотник и перехвачены три ракеты «Точка-У»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов