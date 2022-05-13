13 мая
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Политика

Заблокированная помощь США, угроза мировой рецессии, и рубль становится лучшей валютой. Что еще произошло 12 мая

Что произошло 12 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 12 мая

  • Минобороны РФ:

— В течение дня ВКС России поражены четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада боеприпасов, радиолокационная станция производства США. В результате ударов потери ВСУ: более 170 человек и 41 единица военной техники;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией днем 12 мая поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива;

— Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, уничтожена пусковая установка комплекса С-300;

— Средствами ПВО в течение дня уничтожены пять беспилотников, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч». Над островом Змеиный сбит в воздухе беспилотник и перехвачены три ракеты «Точка-У»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов

  • Сенат США отложил окончательное голосование по вопросу предоставления Украине пакета помощи на $40 млрд из-за решения сенатора Рэнда Пола, который потребовал внести его поправки к тексту документа, пишет Bloomberg. Пол указал, что в случае принятия законопроекта, суммарная помощь США Украине с прошлого года достигнет $60 млрд, что больше бюджета Госдепартамента, такой объем может ускорить стремительный рост инфляции.
  • Россия запросила проведение в Совбезе ООН заседания по военно-биологической деятельности США на Украине.
  • Совет ООН по правам человека принял резолюцию о расследовании военных преступлений на Украине и, в частности, ситуации в Мариуполе.
  • Позиция России по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась, поскольку ЕС стал лидером по поставкам оружия Украине. Теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.
  • Правительство Украины с 24 февраля направило $8,3 млрд на военные нужды, сообщил глава украинского Минфина Сергей Марченко, передает Reuters.

Экономика, что с ней происходит

  • События вокруг Украины и последствия пандемии в Китае могут стать спусковым крючком новой мировой рецессии, предупреждают эксперты международного Institute of International Finance.
  • Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей, сообщил Владимир Путин на совещании с правительством.
  • Российский бюджет в апреле 2022 года увеличил поступления от нефтегазовой отрасли на 48,8% по сравнению с мартом — до 1,797 трлн рублей, следует из статистики Минфина. По сравнению с апрелем прошлого года показатель вырос более чем в два раза.
  • Украина в апреле получила лишь 60% запланированных налоговых поступлений, налоговые поступления в мае и июне оцениваются на уровне 45−50%, сообщил глава украинского Минфина.
  • Агентство Bloomberg сообщило, что 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, а еще 14 — запросили необходимые документы.
  • Цены на газ в растут в Европе почти на 20%, превышают $1 200 за тыс. куб. м. Рост котировок наблюдается после сообщения «Оператора ГТС Украины» о том, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен.
  • Газпрому запрещено использовать для транспортировки газа польский участок трубопровода «Ямал-Европа», принадлежащий EuRoPol GAZ. Накануне РФ ввела санкции против EuRoPol, являющейся совместным предприятием Газпрома и польской PGNiG.
Трубопровод &quot;Ямал-Европа&quot;.
Трубопровод «Ямал-Европа».
mavego.ru/
  • ЛУКОЙЛ покупает у британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell 100% ООО «Шелл Нефть», которой принадлежит сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области.
  • Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ. РФ, следует из законопроекта. ВЭБ обратится в международные суды после изъятия активов Украиной. Сбербанк заявил, что после решения СНБО Украины об изъятии активов инициирует инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков.
  • Власти Литвы после введения Евросоюзом санкций против России и Белоруссии заморозили средства на сумму около €62 млн.
  • Как выяснил «Коммерсант», с начала кризиса автозапчасти подорожали в среднем на 30%. Сложности с поставками в РФ привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой вырастали в шесть раз относительно рекомендованных уровней. Проблемы есть также с поставками электроники для автомобилей.
  • Генеральный директор германского автоконцерна Volkswagen Герберт Дисс полагает, что ситуация с поставками комплектующих несколько улучшится в обозримой перспективе.
  • Запуск производства мотоциклов «Урал» российского завода Ural Motorcycles в Петропавловске (Северо-Казахстанская область) намечен на июнь 2022.
Мотоцикл &quot;Урал&quot;.
Мотоцикл «Урал».
СС0
  • Новосибирская производственная фармацевтическая компания «Обновление», которая занимает 3% российского рынка лекарственных препаратов, в 2023 году запустит производство 80 новых видов лекарств, которые являются аналогами зарубежных и в большинстве своем не производятся в стране.
  • Инвесторы не отказываются от реализации крупных инвестпроектов в сфере туризма, все планы остаются в силе. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.
  • На фоне западных санкций российские компании в апреле 2022 года поставили в Китай около 0,4 млн т стальных полуфабрикатов. Это в пять раз больше, чем за весь 2021 год, но им пришлось делать большие скидки — до 25%, пишет РБК.
  • Норникель первым получил разрешение властей РФ на сохранение листинга за рубежом.

Политика: встречи и обсуждения

  • Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что антироссийские санкции стран Запада провоцируют глобальный экономический кризис. При этом, по мнению президента, страна справляется с санкционным давлением. Путин отметил, что курс рубля укрепляется и он демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. При этом недельная инфляция замедляется и уже приближается к целевым ориентирам ЦБ.
  • Россия готова принять ответные шаги, в том числе «военно-технические», в том случае, если Финляндия все же вступит в состав НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД России. В ведомстве считают, что такие меры оправданы, потому что вступление Хельсинки в альянс «нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям» и поддержанию безопасности в регионе.
  • Российская военная спецоперация на Украине, возможно, идет не так быстро, но в соответствии с графиком, при этом «захват территорий» страны в планы Москвы не входит, заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью SkyNews.

— Я могу заверить вас, что специальная военная операция идет по графику, она возможно проходит не так быстро, как хотелось бы некоторым людям в России, она продолжается с определенной скоростью, — сказал Чижов. Он добавил, что «если бы российская армия следовала примеру Соединенных Штатов и других западных стран, мы бы уже несколько раз мы прошлись бы паровым катком по Украине».

Владимир Чижов.
Владимир Чижов.
СС0

Реакция: люди, сообщества

  • Парламент Латвии снял юридические ограничения для сноса памятника освободителям Риги. Поскольку памятник находится в столице Латвии, решение о сносе должно принять законодательное собрание города — Рижская дума. В России готовы забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат демонтаж, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Джабаров.
  • Директор Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», бывшая первая ракетка мира Амели Моресмо заявила в эфире радио France Inter, что российских спортсменов ждет наказание в случае открытой поддержки Владимира Путина во время выступления на турнире. Она сказала, что «Ролан Гаррос» не принимает сборные России и Белоруссии, но принимает индивидуальных спортсменов из этих стран.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Компания Nike расторгла контракт с футбольным клубом «Спартак». Основатель бренда Zasport, который является официальным экипировщиком Олимпийской команды России, заявила о готовности сотрудничать со «Спартаком».
  • Закрытие телеканала в России принесло Walt Disney $195 млн убытков.
Канал &quot;Disney&quot;.
Канал «Disney».
about.disney.ru/business/media/channel/
  • Российский рубль стал лучшей мировой валютой с начала года, опередив в рейтинге бразильский реал, сообщает агентство Bloomberg. Укрепление российской валюты стало возможно благодаря ряду мер, принятых правительством РФ, пишет Bloomberg. Но некоторые эксперты, на которых ссылается агентство, не уверены в достоверности укрепления рубля и в том, что его биржевая стоимость соответствует реальной.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:

  • USD 65,79₽
  • EUR 68,78₽

Отличной пятницы! Загляните, что произошло 11 мая: новый укрепрайон с заложниками, 40 млрд из США, и обвинения против Pfizer и Moderna.

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