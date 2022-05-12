Новый укрепрайон с заложниками, 40 млрд из США, и обвинения против Pfizer и Moderna. Что еще произошло 11 мая

Главное за 11 мая
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Минобороны РФ:
— Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ;
— Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. Потери ВСУ: 280 человек и 59 единиц военной техники;
— Средствами ПВО ночью уничтожены девять беспилотников;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов.
- ВСУ в Краматорске и Славянске оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км, сообщают в ведомстве. Местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности. По данным Минобороны, всего в агломерации находятся 90 тыс. мирных граждан. В ведомстве призвали ООН, ОБСЕ и Красный Крест заняться их эвакуацией.
- СБУ с целью обвинения ВС РФ в применении химоружия подорвала в Харьковской области цистерну с удобрениями, пострадавших от провокации нет.
- За сутки из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы 9 456 человек.
- Минобороны получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Минобороны пришло к выводу, что Украина, по сути, стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.
- Минобороны России обвинило американских фармацевтических гигантов Pfizer и Moderna в участии в «военно-биологической деятельности США на Украине».
- Бойцы спецподразделений «Ахмат» совместно с военнослужащими Луганской Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка, а также пороховой завод «Заря», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Конгресс США одобрил выделение пакета помощи Украине почти на $ 40 млрд. Ранее Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить выделение Киеву дополнительной помощи в размере $33 млрд, впоследствии сумма была увеличена.
- Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с 24 февраля по 10 мая число покинувших Украину достигло 5 981 358, за последние сутки границы соседних государств пересекли 57 655 беженцев.
- Более 1,2 млн беженцев прибыли в Россию с Украины и из Донбасса, сообщает ТАСС.
- С начала военных действий на Украине погибли 3 496 мирных жителей, 3 760 граждан ранены, сообщает управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это обновленные данные на 11 мая. В числе погибших — 238 детей.
Экономика, что с ней происходит
- Проблему голода в мире сможет решить только возвращение на мировой рынок России и Украины, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
- Нефтегазовые допдоходы 2022 года на 791,6 млрд руб. направят в резервный фонд правительства РФ.
- Поступления налогов в федеральный бюджет России в марте 2022 года обновили максимум, составив 4,1 трлн руб., поднявшись в годовом сравнении на 34,5% благодаря высоким ценам на энергоносители.
- Годовая инфляция в России в концу 2022 года составит 18−23%, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.
- Официальный представитель «Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход. Отмечается, что это существенно снижает надежность ее газоснабжения. Также компания сообщила о снижении поставок газа в Европу на 34% из-за действий Украины.
- Болгария договорилась о поставках СПГ из США по ценам ниже, чем у Газпрома.
- Белоруссия и Россия подписали соглашение, по которому российский газ не только будет оплачиваться в рублях, но и его цена будет формироваться в привязке к рублю, сообщает РИА Новости.
- Суд швейцарского кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании Nord Stream 2, которая является оператором проекта «Северный поток-2». Процедура приостановлена до 10 сентября 2022 года.
- Ассоциация трейдеров развивающихся рынков рекомендовала трейдерам с 6 июня использовать данные WM/Refinitiv для определения курса рубля вместо Московской биржи, сообщает Bloomberg.
- Всемирный банк прогнозирует рост цен на удобрения в 2022 на 70% - подобная динамика обусловлена в том числе ростом производственных затрат, геополитическими факторами и торговыми ограничениями в Китае.
- Продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей в России в апреле упали на 78,5%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса. За прошлый месяц было продано 32 706 таких машин.
- Сбербанк и ВТБ ведут поиск инвесторов с целью продажи им своих дочерних компаний в Казахстане, пишет «Коммерсант».
- Европейский инвестиционный банк оценил стоимость «плана Маршалла» по восстановлению Украины в несколько триллионов долларов. Такую оценку привел глава банка Вернер Хойер, сообщает РБК.
Политика: встречи и обсуждения
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Россия рассчитывает, что конец спецоперации на Украине будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право.
- Евросоюз не может быть посредником в переговорах России и Украины по мирному урегулированию, потому что против этого выступает Москва, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
— Китай также не подходит под эту роль, так как он «склоняется в сторону России», продолжил он, а Турция, благодаря хорошим связям с обеими сторонами, проводит по вопросу переговоров «хорошую работу». «Лучшим посредником была бы Организация Объединенных Наций», — заключил Боррель. Он также заявил, что ЕС хочет помочь Украине, но не хочет воевать с Россией.
- Руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ, заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Херсонская область намерена подготовить до конца года законодательную базу для вхождения в РФ в виде субъекта, решение будет принято тогда же.
Реакция: люди, сообщества
- Ситуация на Украине и ограничения против России мешают малому и среднему бизнесу во Франции, пишет Le Figaro. «По последним данным, рост цен на сырье и энергию, а также проблемы с поставками, связанные с нехваткой определенных материалов, оказывают сильное влияние на производство», — говорится в публикации.
— «Компании опасаются, что конфликт затронет их напрямую. Бизнес пугают высокие цены на энергоносители и сырье, что приведет к снижению прибыли».
- Внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии, приводит немецкое издание Handelsblatt слова экономиста из Мангеймского университета Тома Кребса. «Газовое эмбарго спровоцирует падение объемов производства в Германии на 12 процентов в течение первого года — потеря составит почти полтриллиона евро», — пояснил эксперт.
Информация, которую вы могли пропустить
- Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania вышла в финал «Евровидения». Напомним, что организаторы «Евровидения» 25 февраля, на следующий день после начала специальной военной операции на Украине заявили, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году. В ответ «Первый канал», ВГТРК и радиодом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза.
- Уимблдонский теннисный турнир ждут санкции за решение организаторов не допустить к участию в нем россиян и белорусов. По данным Telegraph, ATP намерена лишить Уимблдон рейтинговых очков, что по сути превратит его в выставочный турнир с большим призовым фондом.
- Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе запретили выходить на лед катка в США, где тренируется ее дочь, сообщается на портале Reddit.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 68,83₽
- EUR 72,63₽
Цена газа в Европе превысила $1100 за 1 тыс. кубометров из-за остановки части потоков из России.
Хорошего дня! Вот что произошло 10 мая: выход на границу ЛНР, провал захвата острова Змеиный, и IKEA заплатит зарплату до августа.