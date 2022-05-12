Новый укрепрайон с заложниками, 40 млрд из США, и обвинения против Pfizer и Moderna. Что еще произошло 11 мая

Что произошло 11 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 11 мая Минобороны РФ: — Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ; — Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов. Потери ВСУ: 280 человек и 59 единиц военной техники; — Средствами ПВО ночью уничтожены девять беспилотников; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов. ВСУ в Краматорске и Славянске оборудовали единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км , сообщают в ведомстве. Местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности. По данным Минобороны , всего в агломерации находятся 90 тыс. мирных граждан . В ведомстве призвали ООН , ОБСЕ и Красный Крест заняться их эвакуацией.

общей площадью свыше 170 кв. км сообщают в ведомстве. Местных жителей удерживают в подвалах под предлогом якобы обеспечения их безопасности. По данным Минобороны всего в агломерации находятся . В ведомстве призвали ООН ОБСЕ и Красный Крест заняться их эвакуацией. СБУ с целью обвинения ВС РФ в применении химоружия подорвала в Харьковской области цистерну с удобрениями , пострадавших от провокации нет.

, пострадавших от провокации нет. За сутки из опасных районов ДНР , ЛНР и Украины в Россию эвакуированы 9 456 человек.

ЛНР и Украины в Россию Минобороны получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине , заявил начальник Войск радиационной , химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Минобороны пришло к выводу , что Украина , по сути , стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.

заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Минобороны пришло к выводу что Украина по сути для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. Минобороны России обвинило американских фармацевтических гигантов Pfizer и Moderna в участии в «военно-биологической деятельности США на Украине».

в участии в «военно-биологической деятельности США на Украине». Бойцы спецподразделений «Ахмат» совместно с военнослужащими Луганской Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Южный и Воеводовка , а также пороховой завод «Заря», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

населенные пункты Южный и Воеводовка а также пороховой завод «Заря», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Конгресс США одобрил выделение пакета помощи Украине почти на $ 40 млрд . Ранее Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить выделение Киеву дополнительной помощи в размере $33 млрд , впоследствии сумма была увеличена.

. Ранее Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой одобрить выделение Киеву дополнительной помощи в размере $33 млрд впоследствии сумма была увеличена. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило , что с 24 февраля по 10 мая число покинувших Украину достигло 5 981 358, за последние сутки границы соседних государств пересекли 57 655 беженцев.

что с 24 февраля по 10 мая число покинувших Украину достигло за последние сутки границы соседних государств пересекли 57 655 беженцев. Более 1,2 млн беженцев прибыли в Россию с Украины и из Донбасса , сообщает ТАСС.

прибыли в Россию с Украины и из Донбасса сообщает ТАСС. С начала военных действий на Украине погибли 3 496 мирных жителей, 3 760 граждан ранены, сообщает управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это обновленные данные на 11 мая. В числе погибших — 238 детей.

Экономика , что с ней происходит

Проблему голода в мире сможет решить только возвращение на мировой рынок России и Украины , заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

сможет решить только возвращение на мировой рынок России и Украины заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Нефтегазовые допдоходы 2022 года на 791,6 млрд руб. направят в резервный фонд правительства РФ.

2022 года на 791,6 млрд руб. направят в резервный фонд правительства РФ. Поступления налогов в федеральный бюджет России в марте 2022 года обновили максимум , составив 4,1 трлн руб., поднявшись в годовом сравнении на 34,5% благодаря высоким ценам на энергоносители.

, составив 4,1 трлн руб., поднявшись в годовом сравнении на 34,5% благодаря высоким ценам на энергоносители. Годовая инфляция в России в концу 2022 года составит 18−23%, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

в концу 2022 года составит 18−23%, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. Официальный представитель «Газпрома"‎ Сергей Куприянов заявил , что Украина оставила для транзита газа в Европу только один вход . Отмечается , что это существенно снижает надежность ее газоснабжения. Также компания сообщила о снижении поставок газа в Европу на 34% из-за действий Украины.

что Украина оставила для транзита газа в Европу . Отмечается что это существенно снижает надежность ее газоснабжения. Также компания сообщила о снижении поставок газа в Европу на 34% из-за действий Украины. Болгария договорилась о поставках СПГ из США по ценам ниже , чем у Газпрома.

из США по ценам ниже чем у Газпрома. Белоруссия и Россия подписали соглашение , по которому российский газ не только будет оплачиваться в рублях , но и его цена будет формироваться в привязке к рублю , сообщает РИА Новости.

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«Северный поток-2». www.gazprom.ru/projects/nord-stream2/

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков рекомендовала трейдерам с 6 июня использовать данные WM/Refinitiv для определения курса рубля вместо Московской биржи , сообщает Bloomberg.

вместо Московской биржи сообщает Bloomberg. Всемирный банк прогнозирует рост цен на удобрения в 2022 на 70% - подобная динамика обусловлена в том числе ростом производственных затрат , геополитическими факторами и торговыми ограничениями в Китае.

в 2022 на 70% - подобная динамика обусловлена в том числе ростом производственных затрат геополитическими факторами и торговыми ограничениями в Китае. Продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей в России в апреле упали на 78,5%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса. За прошлый месяц было продано 32 706 таких машин.

Ключи от автомобиля , алкоголь. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Сбербанк и ВТБ ведут поиск инвесторов с целью продажи им своих дочерних компаний в Казахстане , пишет «Коммерсант».

с целью продажи им своих дочерних компаний в Казахстане пишет «Коммерсант». Европейский инвестиционный банк оценил стоимость «плана Маршалла» по восстановлению Украины в несколько триллионов долларов. Такую оценку привел глава банка Вернер Хойер , сообщает РБК.

Политика: встречи и обсуждения

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Россия рассчитывает , что конец спецоперации на Украине будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право.

Евросоюз не может быть посредником в переговорах России и Украины по мирному урегулированию , потому что против этого выступает Москва , заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

— Китай также не подходит под эту роль, так как он «склоняется в сторону России», продолжил он, а Турция, благодаря хорошим связям с обеими сторонами, проводит по вопросу переговоров «хорошую работу». «Лучшим посредником была бы Организация Объединенных Наций», — заключил Боррель. Он также заявил, что ЕС хочет помочь Украине, но не хочет воевать с Россией.

Руководство Херсонской области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ , заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Херсонская область намерена подготовить до конца года законодательную базу для вхождения в РФ в виде субъекта , решение будет принято тогда же.

Реакция: люди , сообщества

Ситуация на Украине и ограничения против России мешают малому и среднему бизнесу во Франции, пишет Le Figaro. «По последним данным , рост цен на сырье и энергию , а также проблемы с поставками , связанные с нехваткой определенных материалов , оказывают сильное влияние на производство», — говорится в публикации.

— «Компании опасаются, что конфликт затронет их напрямую. Бизнес пугают высокие цены на энергоносители и сырье, что приведет к снижению прибыли».

Внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии, приводит немецкое издание Handelsblatt слова экономиста из Мангеймского университета Тома Кребса. «Газовое эмбарго спровоцирует падение объемов производства в Германии на 12 процентов в течение первого года — потеря составит почти полтриллиона евро», — пояснил эксперт.

Информация , которую вы могли пропустить

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania вышла в финал «Евровидения». Напомним , что организаторы «Евровидения» 25 февраля , на следующий день после начала специальной военной операции на Украине заявили , что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году. В ответ «Первый канал», ВГТРК и радиодом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза.

Kalush Orchestra. СС0

Уимблдонский теннисный турнир ждут санкции за решение организаторов не допустить к участию в нем россиян и белорусов. По данным Telegraph , ATP намерена лишить Уимблдон рейтинговых очков , что по сути превратит его в выставочный турнир с большим призовым фондом.

за решение организаторов не допустить к участию в нем россиян и белорусов. По данным Telegraph ATP намерена лишить Уимблдон рейтинговых очков что по сути превратит его в выставочный турнир с большим призовым фондом. Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе запретили выходить на лед катка в США , где тренируется ее дочь , сообщается на портале Reddit.

Этери Тутберидзе. СС0

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:

USD 68,83₽

EUR 72,63₽

Цена газа в Европе превысила $1100 за 1 тыс. кубометров из-за остановки части потоков из России.

Хорошего дня! Вот что произошло 10 мая: выход на границу ЛНР, провал захвата острова Змеиный, и IKEA заплатит зарплату до августа.