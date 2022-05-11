Выход на границу ЛНР, провал захвата острова Змеиный, и IKEA заплатит зарплату до августа. Что еще произошло 10 мая

Главное за 10 мая

Минобороны РФ:

— Подразделения ЛНР при поддержке ВС РФ, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

— Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. Потери ВСУ составили 380 человек и 53 единицы военной техники;

— Средствами ПВО в течение ночи уничтожены три беспилотника. Перехвачены ракета «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта в том числе два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения;

— Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов, более 100 бойцов ВСУ, выведены из строя 19 единиц военной техники;

—Средствами ПВО в воздухе сбиты самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Уничтожены четыре украинских беспилотника;

— У острова Змеиный силы ПВО сбили еще один беспилотник «Байрактар». За последние три дня Киев потерял там 30 беспилотников. Во время попыток захвата острова Украина потеряла три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, 10 вертолетов, три бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту;

— Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным России, уничтожены: 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплексов, 2 983 танков и других боевых бронированных машин, 351 установок реактивных систем залпового огня, 1 440 орудий полевой артиллерии и миномета.