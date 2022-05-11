Выход на границу ЛНР, провал захвата острова Змеиный, и IKEA заплатит зарплату до августа. Что еще произошло 10 мая

Главное за 10 мая
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Минобороны РФ:
— Подразделения ЛНР при поддержке ВС РФ, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
— Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего. Потери ВСУ составили 380 человек и 53 единицы военной техники;
— Средствами ПВО в течение ночи уничтожены три беспилотника. Перехвачены ракета «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражено 74 объекта в том числе два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения;
— Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов, более 100 бойцов ВСУ, выведены из строя 19 единиц военной техники;
—Средствами ПВО в воздухе сбиты самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Уничтожены четыре украинских беспилотника;
— У острова Змеиный силы ПВО сбили еще один беспилотник «Байрактар». За последние три дня Киев потерял там 30 беспилотников. Во время попыток захвата острова Украина потеряла три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, 10 вертолетов, три бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту;
— Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным России, уничтожены: 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплексов, 2 983 танков и других боевых бронированных машин, 351 установок реактивных систем залпового огня, 1 440 орудий полевой артиллерии и миномета.
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В генштабе Белоруссии заявили, что создание 20-тысячной группировки украинских войск на южном направлении требует реакции, Минск в рамках проверки разворачивает силы спецопераций.
Экономика, что с ней происходит
- Дискуссия послов ЕС по отложенному эмбарго на закупки российской нефти возобновилась на этой неделе, договоренности пока нет, сообщил Жозеп Боррель.
- Евросоюз планирует выпустить долговые обязательства на €10 млрд для нужд Украины на три месяца, сообщило издание Politico.
- Германия и Катар не пришли к соглашению по параметрам долгосрочных поставок сжиженного природного газа, сообщили источники Reuters. Это связано со сроком контракта и требованием Дохи не перенаправлять газ в другие страны Евросоюза.
- Министерство торговли США в ответ на военную операцию на Украине ввело лицензионное требование для экспорта в Россию товаров промышленного назначения, в частности грузовиков, подшипников, двигателей, подъемных устройств и еще примерно 200 позиций.
- Федеральная резервная система США назвала военную операцию России на Украине и растущую инфляцию самыми большими угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой.
- Власти Бразилии готовят постановление об отмене импортных пошлин на 11 видов продукции, в том числе стали, сообщает ТАСС.
- Александр Лукашенко сообщил, что Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, включая изготовление образцов «Искандер», сообщило агентство БелТА.
- Германия готовит кризисный план на случай, если российский газ внезапно перестанет поставляться. Кроме того, ФРГ рассматривает вариант взять под контроль нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который контролируется «Роснефтью», пишет «Коммерсант».
- Германская газораспределительная компания Verbundnetz Gas намерена в будущем переводить платежи в евро в Газпромбанк для осуществления оплаты за российский газ.
- Оператор ГТС Украины объявил о прекращении с 11 мая транзита газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся на территории ЛНР. В Газпроме заявили, что не видят никаких препятствий для работы в прежнем режиме.
- Отечественное медоборудование должно занять половину рынка РФ за два года, заявили в Минпромторге. Власти намерены дать российским производителям льготы, в том числе, возможно, налоговые.
- Россияне стали реже посещать торговые центры после закрытия ряда иностранных магазинов в среднем на 15%. При этом зарубежные бренды уже близки к разрыву арендных договоров, сообщает ТАСС.
- Свыше миллиона иностранных туристов посетили турецкую Анталью с начала года. Турцию по итогам прошлого года посетили свыше 30 млн туристов, из них почти 4,7 млн — из России. В нынешнем году власти Турции изначально рассчитывали принять порядка 7 млн российских туристов, однако из-за украинского кризиса снизили этот показатель до 3,5 млн человек.
Политика: встречи и обсуждения
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Российская делегация не будет участвовать в специальной сессии Совета ООН по правам человека 12 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала предстоящее заседание «ангажированным политическим шоу».
— В комментарии МИДа говорится, что все аргументы России о целях военной операции на Украине игнорируются. «Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», — сказала Захарова.
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Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что у президента России Владимира Путина якобы «в настоящий момент нет выхода» из конфликта на Украине. На встрече с представителями Демократической партии он сказал, что пытается «понять, что нам с этим делать», передает Reuters.
Реакция: люди, сообщества
- Муниципальные службы Риги трактором убрали цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям города. Жители Риги вновь несут цветы к памятнику Освободителям, откуда их ранее убрали муниципальные службы, передает Sputnik Латвия.
- Власти Киева подвели итоги голосования по новым названиям станций метро. Пять станций будут переименованы в рамках отказа от названий, связанных с Россией и Беларусью. Станция «Берестейская» получит название «Бучанская»."Площадь Льва Толстого" — «Василия Стуса»."Героев Днепра" — «Героев Украины»."Минская" — «Варшавская». «Дружбы народов» — «Ботаническая».
- 9 мая зажгли свечи памяти в Донецке и Мариуполе: «Донецк помнит» и «Мариуполь тоже помнит».
Информация, которую вы могли пропустить
- В результате кибератаки 9 мая на Rutube было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных. Исходный код цел, в настоящее время идет восстановление сегментов файловой системы удаленных сред и баз видеохостинга, сообщается в официальном телеграм-канале сервиса.
- IKEA продлила срок оплаты труда почти 15 000 российских сотрудников до августа, передает Reuters.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 11 мая:
- USD 67,38₽
- EUR 73,09₽
Продуктивного рабочего дня! Кстати, загляните, что произошло 9 мая: взятие Попасной, ленд-лиз в День Победы и миллионные шествия в России.