Взятие Попасной, ленд-лиз в День Победы и миллионные шествия в России. Что еще произошло 9 мая

Главное за 9 мая
- Минобороны РФ:
— ВКС России в течении ночи уничтожили в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и батарею залпового огня «Град», в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники;
— Высокоточными противокорабельными ракетами «Оникс» было уничтожено шесть вертолетов, стоявших на площадке в районе населенного пункта Арциз в Одесской области;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов;
— Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери ВСУ составили: до 350 человек и 56 единиц техники. Уничтожены четыре установки залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка комплекса С-300;
— За ночь российские силы ПВО сбили три самолета: два МиГ-29 в районах Иверской и Новодонецкое в ДНР, а также Су-25 в районе Погоновки в Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 15 беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда установки залпового огня «Смерч»;
— Днем над Северодонецком сбили украинский МиГ-29. Уничтожены три беспилотника. Перехвачена украинская ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районах Большой Камышевахи и Изюма;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотных летательных аппаратов, 299 зенитных ракетных комплексов, 2 967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1 432 орудия полевой артиллерии и миномета.
- В День Победы ВСУ попытались нанести удары по Херсону, силами ПВО сбито 5 целей. Украинские войска обстреляли Луганское два района в Донецке, Ясиноватую, в том числе ракетами из БМ-21 «Град». Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая.
- В течение 2 суток Киев предпринял несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный. Российские войска отразили атаки и сбили в районе острова четыре украинских самолета, 29 беспилотников, а также уничтожили вертолет и 3 катера с военными.
- Город Попасная уже полностью под контролем сил ЛНР и РФ, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Филипоненко. Бои за населенный пункт велись два месяца.
- ООН сообщила об эвакуации из Мариуполя еще 174 человек. Общее число эвакуированных превысило 600.
- Владимир Мединский сообщил о продолжении переговоров с Украиной. По словам главы российской делегации, переговоры не прекращались и продолжают проходить в дистанционном формате. Однако, по мнению Мединского, для очной встречи нужно «больше конкретики».
- Минстрой России проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса. Об этом журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, предает ТАСС.
- Джо Байден подписал закон об отправке в том числе военной помощи Украине по программе ленд-лиза, сообщила в своем Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Анджела Перес.
Экономика, что с ней происходит
- Вечером 8 мая США ввели новые санкции в отношении России: порядка 2,6 тысячи визовых ограничений для граждан РФ и Белоруссии; под санкции попали руководители крупных российских банков: 8 представителей Сбербанка, 27 — Газпромбанка. Также ограничения введены против Московского индустриального банка и 10 его дочерних компаний; будет введен запрет на экспорт в Россию промышленного оборудования; американским компаниям запретят оказывать ряд консалтинговых услуг российским клиентам.
- Примирение России и Украины позволило бы снизить инфляцию в мире, считает президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
- Великобритания ввела 35-процентные пошлины на импорт российской платины, палладия и химикатов. Сумма новых экономических ограничений в отношении России и Беларуси составит около £1.7 млрд.
- Япония будет постепенно отказываться от импорта нефти из России в рамках санкций из-за военной операции на Украине, объявил на саммите G7 японский премьер-министр Фумио Кисида. В то же время, заявил премьер, Токио сохранит свои доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
- Товарооборот России и Китая в январе — апреле вырос в годовом исчислении на 25,9%, достигнув $51,09 млрд. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.
- У России появились новые покупатели нефти, а объем ее поставок вырос по нескольким направлениям, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил вице-премьер Александр Новак. При этом он сообщил, что власти рассчитывают восстановить уровень добычи нефти в мае после снижения в апреле.
- Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что первая в стране АЭС «Аккую», которую сроит госкорпорация «Росатом», будет запущена до конца 2023 года.
- Стоимость алюминия в понедельник в ходе торгов на Лондонской бирже металлов опустилась ниже $2 800 за тонну впервые с 4 января 2022 года. В начале марта стоимость тонны алюминия обновила исторический рекорд, достигнув отметки в $4 074.
- По информации Bloomberg, ЕС откажется от инициативы запретить европейским судам транспортировать российскую нефть в третьи страны, но сохранит запрет на страхование таких перевозок.
- Позиция кабмина ФРГ по поводу оплаты российского газа не поменялась — импортеры платят в евро, заявил представитель Минэкономики Германии.
- Владимир Путин поручил создать рабочую группу для выработки новых механизмов в валютном регулировании и международных расчетах, ее возглавит Орешкин.
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин, выступая на Параде Победы, назвал операцию на Украине «упреждающим отпором». Он вновь заявил, что Москва была вынуждена пойти на такой шаг, так как у границ при поддержке со стороны НАТО создавалась угроза для страны и готовилось нападение, в том числе и на Крым.
- Вячеслав Володин заявил, что намерение стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) не допустить победы России на Украине можно расценить как признание ими успеха спецоперации. Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток, отметил он.
- Странам Евросоюза необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после конфликта. Об этом в интервью Financial Times заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Реакция: люди, сообщества
- На российского посла Сергея Андреева в Польше было совершено нападение. Его облили красным сиропом во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат. Россия выразила польским властям решительный протест в связи с нападением на посла России, сообщили в МИД РФ.
- 9 мая в Мариуполе развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Участники колонны вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным пронесли ее по улицам города. Отмечается, что это самая большая в мире георгиевская лента.
- В Барнауле 9 мая после двухлетнего перерыва, как и в других городах России, вновь по проспекту Ленина прошел Бессмертный полк. В день 77-й годовщины Победы потомки ветеранов Великой Отечественной войны почтили память павших. Акции «Бессмертный полк» прошли во многих столицах мира.
— Шествия прошли в Мадриде, Анкаре, Риме, Бейруте, Сиднее, Пекине, Франкфурте, Буэнос-Айресе, Париже. По сообщениям МВД, в Москве и Санкт-Петербурге в шествии приняло участие более чем по миллиону человек.
Информация, которую вы могли пропустить
- 9 мая в России пока для разработчиков открылся магазин Android-приложений NashStore, сообщили РБК в пресс-службе создателя магазина — АНО «Цифровые платформы». Пользователи Android-смартфонов смогут скачивать приложения из NashStore уже 16 мая Магазин будет скачиваться на устройства в формате.apk.
- Правительство Италии в 2022 году потратит €13,7 млн на содержание замороженных в стране активов россиян. Речь идет в том числе о виллах и яхтах, арестованных в связи с санкциями ЕС из-за военной операции. По подсчетам La Repubblica, общая стоимость таких активов составляет €2 млрд.
- Российские платформы подвергаются взломам и хакерским атакам. В частности, в кабельных сетях «Ростелекома», МТС и НТВ-Плюс было взломано расписание. На телеэкранах были отображены надписи, касающиеся военной операции на Украине.
- Пражские муниципальные власти лишили статуса почетного гражданина города советского маршала Ивана Конева, освобождавшего Прагу, сообщает ТАСС.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 10 мая:
- USD 67,38₽
- EUR 73,09₽
Отличного выходного! Вот что произошло 8 мая: уничтожение техники с Запада прямо на рельсах, 10 128 санкций и песня от Рогозина.