Взятие Попасной, ленд-лиз в День Победы и миллионные шествия в России. Что еще произошло 9 мая

Главное за 9 мая

Минобороны РФ:

— ВКС России в течении ночи уничтожили в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и батарею залпового огня «Град», в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники;

— Высокоточными противокорабельными ракетами «Оникс» было уничтожено шесть вертолетов, стоявших на площадке в районе населенного пункта Арциз в Одесской области;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов;

— Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери ВСУ составили: до 350 человек и 56 единиц техники. Уничтожены четыре установки залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка комплекса С-300;

— За ночь российские силы ПВО сбили три самолета: два МиГ-29 в районах Иверской и Новодонецкое в ДНР, а также Су-25 в районе Погоновки в Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 15 беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда установки залпового огня «Смерч»;

— Днем над Северодонецком сбили украинский МиГ-29. Уничтожены три беспилотника. Перехвачена украинская ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районах Большой Камышевахи и Изюма;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 162 самолета, 124 вертолета, 790 беспилотных летательных аппаратов, 299 зенитных ракетных комплексов, 2 967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1 432 орудия полевой артиллерии и миномета.

В День Победы ВСУ попытались нанести удары по Херсону, силами ПВО сбито 5 целей. Украинские войска обстреляли Луганское два района в Донецке , Ясиноватую , в том числе ракетами из БМ-21 «Град». Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими войсками Донбасса и Херсона 9 мая.