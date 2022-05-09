По данным организаторов, всего в Алтайскому краю число участников акции превысит 105 тысяч человек.

В шествии принял участие Виктор Томенко. Губернатор региона прошел с портретами своего деда — Павла Порфирьевича Мельченко и бабушки — Юлии Филипповны Мельченко.

«Это мои бабушка и дедушка по маминой линии. Дед прошел всю войну и закончил службу в Советской Армии в звании подполковника. Награжден большим количеством наград. Мне посчастливилось, что в начале моей жизни, в первые 12−13 лет он принял активное участие в моем воспитании. Искренне благодарен им за победу, за то, что они сохранили мир от фашизма, и я благодарен также за то, что они вложили в мое воспитания всю свою душу», — подчеркнул Томенко.