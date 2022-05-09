9 мая
﻿
Жизнь

Бессмертный полк в Барнауле. Томенко с портретами, а за ним — 52 тысячи человек: фоторепортаж altapress.ru

В Барнауле 9 мая после двухлетнего перерыва вновь по проспекту Ленина прошел Бессмертный полк. В день 77-й годовщины Победы потомки ветеранов Великой Отечественной войны почтили память павших.

Виктор Томенко. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Виктор Томенко. Бессмертный полк в Барнауле. 9 мая 2022 года.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

«В парадном шествии приняли участие 52 тысячи жителей Барнаула, еще порядка десяти тысяч стали зрителями прохождения колонны „Бессмертного полка“», — отметили в правительстве Алтайского края.

По данным организаторов, всего в Алтайскому краю число участников акции превысит 105 тысяч человек.

В шествии принял участие Виктор Томенко. Губернатор региона прошел с портретами своего деда — Павла Порфирьевича Мельченко и бабушки — Юлии Филипповны Мельченко.

«Это мои бабушка и дедушка по маминой линии. Дед прошел всю войну и закончил службу в Советской Армии в звании подполковника. Награжден большим количеством наград. Мне посчастливилось, что в начале моей жизни, в первые 12−13 лет он принял активное участие в моем воспитании. Искренне благодарен им за победу, за то, что они сохранили мир от фашизма, и я благодарен также за то, что они вложили в мое воспитания всю свою душу», — подчеркнул Томенко.

Напомним, 9 мая тысячи барнаульцев посетили Мемориал Славы. Бабушка с конвертом, ребенок с нарциссами: фоторепортаж altapress.ru.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость