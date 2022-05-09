На посла России в Польше напали на кладбище советских воинов во время возложения венка

Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщает РИА «Новости» .

Андреев прибыл на мемориальное кладбище в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на кладбище поляки и украинцы начали выкрикивать оскорбления.

«После этого Андреева облили красной субстанцией, рядом произошли несколько потасовок. Через несколько минут прибыла полиция. Посол и сопровождающие покинули кладбище», — отмечает агентство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что «поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо».

«Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», — написала она.

В СМИ сообщили, что Россия готовится отозвать своего посла из Польши и выслать посла Польши из страны.

Российская делегация ежегодно в День Победы возлагает венки на мемориальном кладбище советских солдат.

Ранее в России пообещали сделать Польшу целью № 1 после размещения американского ядерного оружия.