В России пообещали сделать Польшу целью № 1 после размещения американского ядерного оружия

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА «Новости» , что Польша пострадает мгновенно в случае размещения там ракетно-ядерного оружия.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что страна готова разместить у себя американское ядерное оружие.

«В принципе, имеет смысл расширить ядерный обмен на восточный фланг», — сказал он, предложив также существенно усилить группировку НАТО в Восточной Европе и организовать пункт командования в Польше.

Климов напомнил, что страны, в которых находится американское ракетно-ядерное оружие, являются целями номер один для России, поэтому в случае возникновения конфликта Польша пострадает мгновенно.

«Нам не играет роли, где находится эта боеголовка. Самое главное, что она представляет для нас серьезную угрозу. И в этом плане логика — к немедленному уничтожению любой опасной ситуации», — подчеркнул он.

По его словам, его знакомы, которые когда-то учились в советских вузах, сейчас работают в странах НАТО и не питают никаких иллюзий. Максимум, что США успеют после уничтожения Польши — созвониться с Москвой и исключить эскалацию.

Флаги Польши. СС0

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал провокацией идею о ядерном оружии в Польше, поскольку уже сам факт размещения такого оружия за пределами национальной территории представляет угрозу Европе и России.

«Нынешняя инициатива высокопоставленного польского политика — очередная провокация, которая нацелена исключительно на то, чтобы во-первых напомнить американцам о существовании мегалояльной Польши и, во-вторых, поглубже залезть под американский ядерный зонтик», — указал Косачев.

Он также напомнил, что «Россия неоднократно предлагала США договориться о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами нацтерриторий, но ответа так и не получила».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал антироссийские санкции неэффективными и предложил усилить давление и давить усиленно.