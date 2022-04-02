2 апреля
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Политика

Премьер Польши назвал антироссийские санкции неэффективными

Введенные Западом санкции против России не действую, заявил в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Свой вывод он подкрепил курсом рубля, который возвращается к доспецоперационному уровню.

Евросоюз.
Евросоюз.
CC0

«Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», — цитирует политика ТАСС.

Он также заявил, что лидеры некоторых европейских государств уже говорят о возвращении к «нормальному положению вещей», так как на них давит бизнес.

Но Моравецкий считает, что «не будет возвращения к нормальности, если Украина не защитит свой суверенитет». В этом случае Европа, как выразился польский премьер, «покажет свою слабость, будет унижена», будет «беззубой».

Он отметил, что Европе необходимо ввести еще больше реальных санкций, например, конфисковать имущество российских олигархов.

А ранее Япония определила, какие ресурсы из России трудно заменить.

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