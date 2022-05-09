Уничтожение техники с Запада прямо на рельсах, 10 128 санкций и песня от Рогозина. Что еще произошло 8 мая

Главное за 8 мая
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Минобороны РФ:
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье. В результате ударов потери ВСУ составили: до 420 человек и 55 единиц военной техники;
— В течение ночи над островом Змеиный средствами ПВО уничтожены еще два бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе города Одессы сбит «Байрактар-ТБ2». Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных «Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер;
— Ракетными войсками и артиллерией поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ. Кроме того, поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуев и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники. Потери ВСУ составили: до 380 человек и 38 единиц военной техники;
— Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей;
— Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов;
— Средствами ПВО уничтожено три беспилотника. В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные взяли под контроль большую часть города Попасная, расположенного между Луганском и Краматорском.
- Российский вице-премьер Марат Хуснуллин посетил Мариуполь, Волноваху, Луганск и другие города. «В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать», — написал он.
- Россия и Украина сообщили о завершении эвакуации мирных жителей с «Азовстали». В ДНР сообщили об эвакуации 176 гражданских, на Украине заявили, что было эвакуировано больше 300 человек.
- Жители Херсонской области смогут получить российские паспорта уже в этом году, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Экономика, что с ней происходит
- Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по новым санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, сообщает Bloomberg. Обсуждение продолжится в ближайшие дни.
- Испанская газета El Pais сообщила, что Еврокомиссия планирует одобрить 18 мая план на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа. Согласно плану, те страны, у которых есть другие источники газа, в том числе Испания, должны будут делиться им с пострадавшими от прекращения снабжения странами.
- Азербайджан и Австрия обеспечат мультимодальные перевозки между Китаем и Европой. Согласно достигнутым договоренностям, стороны будут совместно работать над обеспечением бесперебойной и быстрой организации грузоперевозок из Европы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также из румынского порта Констанца в грузинский порт Поти и далее в направлении Центральной Азии и Китая.
- В отношении России с 2014 года ввели 10 128 санкций. Такие цифры привел в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что общее количество введенных против России санкций больше, «чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования».
- Министр труда Италии Андреа Орландо выразил обеспокоенность в связи с вероятным ростом социальной напряженности из-за общего ухудшения ситуации и снижения благосостояния в стране, сообщает ТАСС.
- Сбербанк с 8 мая более чем в два раза увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой, сообщается в пресс-релизе кредитной организации: 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн рублей для других регионов, — сообщил банк.
- ОПЕК не намерена увеличивать добычу нефти, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на фоне западных санкций против РФ. Об этом в субботу сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в индустрии.
- Украина для предотвращения дефицита ввела ограничения на экспорт гречки, риса и овса.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении льготной процентной ставки по кредитам для компаний, реализующих проекты в сфере обращения с отходами. Об этом в воскресенье сообщается на сайте правительства.
- Популярные европейские курорты летом текущего года понесут весомые финансовые потери в результате значительного снижения потока туристов из РФ, сообщает ТАСС.
- Объем рынка российской медийной рекламы в 2022 году может упасть на 30−50% после ухода крупнейших международных рекламодателей из РФ, заявил директор по рекламным продуктам интернет-компании ОТМ Виталий Герко.
- Начальник цеха Макеевского коксохимического завода Игорь Животов сообщил об отправке в Россию партии сульфата аммония, использующегося в качестве удобрения.
Политика: встречи и обсуждения
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Президент России Владимир Путин поздравил с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, а также народы Грузии и Украины.
— Он напомнил, что неисчислимые жертвы, понесенные в ходе Второй мировой войны, стали «залогом нашей жизни и свободы», и назвал долгом украинцев не допустить реванш фашистской идеологии и ее сторонников. Президент России также пожелал украинским ветеранам «душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия», а жителям Украины — «мирного и справедливого будущего».
- Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов заявил, что мечта о «едином европейском доме», к строительству которого призывал последний президент СССР Михаил Горбачев, потерпела крах. Ключевой причиной разочарования в концепции «европейского дома» Штайнмайер назвал конфликт на Украине, пишет «Коммерсант».
- Председатель комиссии по иностранным делам сената Италии Вито Петрочелли призвал прекратить поставки вооружений на Украину. «Единственный подлинный политический выбор — это прекратить поставки всех вооружений и лишить доверия Драги. Все остальное — болтовня и предвыборная пропаганда, потому что все партии проголосовали за карт-бланш для вооружения Украины вплоть до декабря 2022 года», — написал он в Twitter.
Реакция: люди, сообщества
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал глупостью обвинения своих оппонентов в «милитаристских речах». По его словам, его противникам не нравится то, что он выступает за независимость России от враждебных «мировых центров власти». Об этом он сказал после литургии в храме вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.
- Глава пресс-службы Каннского кинофестиваля Аньес Леруа сообщила группе российских журналистов, что руководство фестиваля ждало для принятия решения улучшения ситуации в российско-украинском конфликте, однако с учетом того, что до начала мероприятия осталось менее двух недель, решило отказать «всем» россиянам.
Информация, которую вы могли пропустить
- YouTube удалил с канала Roscosmos Media все видеозаписи с участием Дмитрия Рогозина, который находится под санкциями, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Дмитрий Рогозин опубликовал в Telegram видеоклип на песню, которую он сочинил в соавторстве с казахским музыкантом Ильясом Аутовым. Так Рогозин отреагировал на удаление с канала YouTube госкорпорации видеозаписи с ним.
- Российскую и белорусскую федерации тенниса исключили из Международной теннисной федерации (ITF).
- Соединенные Штаты вводят санкции против Первого канала, «России-1» и НТВ. Американским компаниям запрещается предоставлять российским каналам оборудование и размещать там рекламу, сообщает Reuters.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 9 мая:
- USD 67,38 ₽
- EUR 73,09 ₽
С праздником, и хорошего отдыха! Кстати, загляните, что произошло 7 мая: сбитые самолеты, бензин по 2 доллара и акция программистов в Омске.