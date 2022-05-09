Уничтожение техники с Запада прямо на рельсах, 10 128 санкций и песня от Рогозина. Что еще произошло 8 мая

Главное за 8 мая

Минобороны РФ:

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 130 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье. В результате ударов потери ВСУ составили: до 420 человек и 55 единиц военной техники;

— В течение ночи над островом Змеиный средствами ПВО уничтожены еще два бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24, а также в районе города Одессы сбит «Байрактар-ТБ2». Всего же за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных «Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер;

— Ракетными войсками и артиллерией поражены 56 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области;

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ. Кроме того, поражены 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожена понтонная переправа украинских войск в районе Чугуев и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 54 района сосредоточения личного состава и военной техники. Потери ВСУ составили: до 380 человек и 38 единиц военной техники;

— Ракетными войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, установка реактивной системы залпового огня «Смерч» в районе Соледара, а также радиолокационная станция обнаружения воздушных целей;

— Подразделениями артиллерии поражены шесть пунктов управления, 28 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, 179 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада боеприпасов;

— Средствами ПВО уничтожено три беспилотника. В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов.