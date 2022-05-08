Сбитые самолеты, бензин по 2 доллара и акция программистов в Омске. Что еще произошло 7 мая

Главное за 7 мая

Минобороны РФ:

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут в ДНР;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов потери ВСУ составили: до 280 личного состава и 48 единиц вооружения и военной техники;

— Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотников. Также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»;

— Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотники, а также авиационные средства поражения;

— Ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады ВСУ;

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населённого пункта Волчеяровка в ЛНР, а также два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск в ДНР;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены 26 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях. В результате ударов потери ВСУ: до 210 человек и 39 единиц вооружения и военной техники;

— В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотника. Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав»;

— Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов.