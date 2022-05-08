Сбитые самолеты, бензин по 2 доллара и акция программистов в Омске. Что еще произошло 7 мая

Главное за 7 мая
- Минобороны РФ:
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут в ДНР;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов потери ВСУ составили: до 280 личного состава и 48 единиц вооружения и военной техники;
— Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотников. Также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч»;
— Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника воздушных сил Украины, в том числе беспилотники, а также авиационные средства поражения;
— Ракетными комплексами «Искандер» в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран, а также личный состав подразделений 58 мотопехотной бригады ВСУ;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 42 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районе населённого пункта Волчеяровка в ЛНР, а также два склада боеприпасов в районе населенного пункта Северск в ДНР;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены 26 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 21 район сосредоточения личного состава и военной техники, два склада боеприпасов и артиллерийская батарея на огневых позициях. В результате ударов потери ВСУ: до 210 человек и 39 единиц вооружения и военной техники;
— В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотника. Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав»;
— Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражен 31 пункт управления и 245 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, 296 зенитных ракетных комплексов, 2902 танка и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1378 орудий полевой артиллерии и минометов.
- 6 мая проведена операция по эвакуации из Азовстали гражданских лиц, спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гумреагированию. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям ООН и МККК для доставки в избранные места временного размещения.
- Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи Украине. Ее размер составит $150 млн. Это 9-я партия американского вооружения для Украины с августа 2021. С начала президентства Байдена на эти цели было выделено 4,5 млрд долларов, в том числе 3,8 млрд — с 24 февраля. Правительство Великобритании решило направить Украине еще £1,3 млрд в качестве военной помощи, передает Reuters.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник дал старт запуску энергоблока на Луганской тепловой электростанции, расположенной в освобожденном городе Счастье в Донбассе.
Экономика, что с ней происходит
- Венгрия не допустит вступления в силу эмбарго на российскую нефть. Вступление в силу этого предложения подорвет безопасность энергоснабжения Венгрии, а через него — всю венгерскую экономику, заявил глава МИДа Венгрии Петер Сийярто.
- Сербия начала переговоры с «Газпромом» по новому долгосрочному газовому контракту. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в спецобращении к нации.
- Средняя цена литра бензина в Канаде достигает или уже превышает отметку в 2 канадских доллара ($1,56) за литр. Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.
- Доллар в мае может упасть до 60 рублей или даже 50, поскольку экспорт значительно больше импорта, а спрос на валюту низок, прогнозируют «СберИнвестиции».
- Финский производитель химикатов Kemira уходит с российского рынка и прекращает операции в РФ.
- Evraz получил лицензию на продолжение работы дочерних компаний в Северной Америке. Ранее правительство Великобритании ввело санкции в отношении российской горнодобывающей компании.
- В Минпромторге сообщили, что продукты питания, алкоголь и табак пока не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта, поскольку Минсельхоз выступает против из-за опасений роста контрафакта.
- Российский логистический оператор СДЭК запустит собственный маркетплейс CDEK.Shopping для заказа товаров зарубежных брендов. Среди брендов, которые представлены на маркетплейсе, называются iHerb, Hugo Boss, Apple и Dyson.
- Тайвань усилил меры экспортного контроля при поставках в Белоруссию высокотехнологичных товаров. Таким образом, на Белоруссию распространили ограничения, ранее введенные в отношении экспорта в Российскую Федерацию.
- Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация начала проводить мобилизационную подготовку для ускорения выпуска военной продукции.
- В морском порту Астрахани запустили новый сервис по доставке грузов из России в Юго-Восточную Азию.
- Нигерийские авиаперевозчики с 9 мая приостановят работу из-за взлетевших цен на авиационное топливо.
- Зарубежным компаниям, которые решили покинуть рынок РФ под давлением США, может быть сложно вернуться обратно, так как их места быстро займут российские и азиатские фирмы, заявил в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- Мощности транспортно-логистического центра, который возводится в промпарке под Новосибирском для обеспечения грузоперевозок по ж/д путям из стран Азии, планируется увеличить с 600 тыс. контейнеров в год до 1 млн в год, сообщает ТАСС.
- Российские фитнес-клубы зафиксировали сокращение продаж карт и абонементов в апреле 2022 года на 6,2%.
Политика: встречи и обсуждения
- Заместитель МИД Китая Лэ Юйчэн высказал своё мнение о том, что страны Запада воспринимают Украину в роли «пушечного мяса». А их основной целью является ослабление России и сохранение своей гегемонии в мире. Планы США повторить украинский кризис в Азиатско-Тихоокеанском регионе успехом не увенчаются, заявил замглавы китайского МИД.
- Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания высказался о действиях американской администрации: «Они не знают, как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время».
— По мнению Трампа, нынешние власти «не знают ничего о психологии» и о том, как стабилизировать текущую ситуацию. Подобная некомпетентность, по словам экс-президента, может привести к миллионам жертв на Украине. «Миллионы людей могут погибнуть, а все из-за того, что мы совершенно не понимаем, что творим».
- Госсекретарь США Энтони Блинкен в письменном заявлении по случаю 77-летия окончания Второй мировой войны в Европе выступил с утверждением, что Россия «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение специальной военной операции на Украине, пишет «Коммерсант».
Реакция: люди, сообщества
- На здание, где проживают журналисты РИА Новости в Берлине, совершено нападение, разбито окно, найдена канистра с проводами, передает корреспондент РИА Новости.
— Полиция эвакуировала всех из дома в Берлине, где живут журналисты РИА Новости и их семьи, после обнаружения там канистры с проводами. По мнению российских дипломатов, инцидент может быть связан с «развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».
- Мэр Праги выступил с инициативой «лишить» маршала Конева звания почетного гражданина города, которым его удостоили в 1945 г, сообщили СМИ. Ранее пражские власти демонтировали в городе памятник Коневу.
- В Омске стали появляться баннеры с надписью «Я программист и я остаюсь». Очевидно, это ответ на масштабный отток представителей IT-индустрии из России в последние два месяца. Оказалось, баннеры повесила местная команда разработчиков, которая решила таким образом заявить о себе.
Информация, которую вы могли пропустить
- «Челси» заключил соглашение на £4,25 млрд о продаже клуба. Покупателем станет консорциум с участием американского миллиардера Тодда Бёли. Роман Абрамович не имеет доступа к этим средствам и не будет иметь после продажи, — заявил его представитель.
— Как отмечается в пресс-релизе клуба, £2,5 млрд будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели. Для перевода средств с замороженного банковского счета в Великобритании потребуется одобрение правительства королевства.
- Удаленные из Google Play приложения остаются на альтернативных маркетплейсах, узнал «Коммерсант». Так, приложения ВТБ и Промсвязьбанка пока доступны в Galaxy Apps. В маркетплейсах Samsung и Xiaomi, на которые в 2021 году совокупно приходилось более половины всех поставок телефонов в Россию, также остались приложения экосистемы Сбербанка, удаленные из Google Play и App Store.
- Флисовую кофту Зеленского продали на благотворительном аукционе Christie’s за £90 тыс. ($111 тыс.). Стартовая цена составляла £50 тыс.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:
- USD 67,38₽
- EUR 73,09₽
Прекрасного воскресенья! Вот что произошло 6 мая: первая общая резолюция, санкции без консенсуса, и как «Домашний очаг» стал новым.