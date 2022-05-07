Первая общая резолюция, санкции без консенсуса, и как «Домашний очаг» стал новым. Что еще произошло 6 мая

Главное за 6 мая

Минобороны РФ:

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России ночью 6 мая уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. В районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен ракетный комплекс «Точка-У». Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье ДНР;

— Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, поражены 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;

— Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей. Потери ВСУ составили: 280 человек и 41 единица военной техники;

— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У», уничтожено 13 украинских беспилотников;

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 военных объектов Украины. Среди них: три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск ДНР, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники, а также комплекс «Оса-АКМ»;

— Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов;

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены: семь украинских беспилотников. Также в районе города Изюм перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов.