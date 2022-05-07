Первая общая резолюция, санкции без консенсуса, и как «Домашний очаг» стал новым. Что еще произошло 6 мая

Главное за 6 мая
- Минобороны РФ:
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России ночью 6 мая уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. В районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен ракетный комплекс «Точка-У». Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
— Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 24 военных объекта Украины. Среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артиллерийская батарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье ДНР;
— Ракетными войсками в районе населенного пункта Никифоровка ДНР уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300, поражены 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ;
— Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей. Потери ВСУ составили: 280 человек и 41 единица военной техники;
— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У», уничтожено 13 украинских беспилотников;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражён 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе Попасная;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 военных объектов Украины. Среди них: три склада боеприпасов в районах Кузьминовка, Звановка и Северск ДНР, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено до 310 человек личного состава, 27 единиц вооружения и военной техники, а также комплекс «Оса-АКМ»;
— Ракетными войсками и артиллерией в течение дня поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов;
— Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены: семь украинских беспилотников. Также в районе города Изюм перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс, 2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Военнослужащие Украины перешли в контрнаступление близ села Воеводовка в Луганской области для возвращения утраченных позиций, они отступили после огня российских военных, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
- С «Азовстали» в Мариуполе и ближайших территорий эвакуировали около 500 мирных жителей, сообщает генсек ООН Антониу Гутерриш. «Надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к новым гуманитарным паузам, чтобы обеспечить безопасный проход гражданскому населению», — написал Гутерриш.
- Все дороги, которые ведут в Мариуполь, кроме пути из Мангуша, разминированы, рассказал глава администрации.
- Источник ТАСС рассказал, что Россия выплатила более 81 миллиона рублей в качестве пособий пенсионерам и бюджетникам на Украине.
- Совет Безопасности ООН впервые с начала российской военной операции единогласно принял заявление по Украине. С текстом декларации согласилась и Россия, отмечает Reuters. В документе Совет Безопасности выражает «глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности Украины» и напоминает, что «все члены взяли на себя обязательство в соответствии с уставом ООН решать все международные споры мирным путем».
Экономика, что с ней происходит
- Международные резервы России на 29 апреля составляют $593,1 млрд. За неделю они уменьшились на $14 млрд. Как отмечает ЦБ РФ, резервы снизились в основном в результате отрицательной переоценки.
- SberCIB Investment Research улучшил прогноз по курсу рубля на конец 2022 года до 75 руб./$1.
- Лидеры стран G7 обсудят 8 мая новые санкции против РФ, сообщает Bloomberg. Между тем, комитет постоянных представителей стран Евросоюза 6 мая не смог договориться по очередному пакету санкций против России.
- Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что мир переживает первый глобальный кризис в энергетике. При этом Бироль напомнил, что Россия является главным экспортером нефти и газа в мире, а также крупным игроком на рынке материалов для энергетического сектора.
- Эмбарго на нефть из РФ в Евросоюзе будет введено через 9 месяцев, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. ЕС предлагает освободить Венгрию, Словакию и Чехию от эмбарго на нефть из РФ до 2024 года.
- Бюджет РФ недополучил в апреле 133 млрд руб. нефтегазовых доходов. Минфин РФ прогнозирует объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае в размере 414 млрд руб.
- Экспорт российского угля в страны дальнего зарубежья в марте упал на 5%. Страны Европы сократили импорт в два раза, а Азия его не увеличивала. Тем не менее цены на российский уголь остаются в три раза выше, чем год назад, в том числе благодаря введенному ЕС эмбарго.
- Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России для обеспечения их продажи новому владельцу.
- Великобритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей компании Evraz.
- Китай постановил центральным правительственным ведомствам и государственным корпорациям в течение двух лет заменить иностранные компьютеры на китайские ПК.
- «Совкомфлот» планирует продать «возрастные» суда, эксплуатация которых ограничена из-за санкций.
- Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. Их можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателя. В частности, разрешается серый импорт продукции под брендами: Apple, Samsung; General Motors, Porsche, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla; Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi; Xbox, Playstation, Nintendo. В целом, сообщает РБК, список состоит из 20 страниц. Полный перечень товаров для параллельного импорта можно почитать здесь.
- Производство мебели в России в марте снизилось на 3% год к году, подсчитала «Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Стоимость мебели в январе — марте выросла в среднем на 12,5%, сообщает «Коммерсант».
- Кондитерские производства стоимостью более 550 млн рублей запустят на Ставрополье.
- Qiwi сообщила РИА Новости, что ее клиенты временно не могут пополнять с кошелька балансы App Store и iTunes — «в связи с решением поставщика услуги».
Политика: встречи и обсуждения
- Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали тему «срежиссированной инсценировки» в Буче, информация о ее организаторах будет обнародована «своевременно», заявил Дмитрий Песков. «Хорошо известно и достаточно детально и аргументировано показано, что это является абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой», — сказал Песков.
- Санкции Евросоюза против энергетического сектора России стали «красной линией» для Венгрии, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
— Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций, но с самого начала дал понять, что есть красная черта — это энергетика, — сказал он в эфире радиостанции «Кошут».
- Стратегический путь Сербии направлен в Евросоюз, однако страна не будет под давлением и вопреки собственным интересам изменять отношение к партнерам на Востоке, заявил сербский президент Александр Вучич во время своего обращения к нации. «Сербия не будет топтать и гасить свою дружбу, которая у нее есть на Востоке, и нам не приходит в голову этого делать. И меня не интересует, какая сила оказывает давление, только сила интересов Сербии может изменить наше отношение».
- Власти Франции не пригласили российских представителей на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая, заявил посол в Париже Алексей Мешков.
— Всегда послы, и военные атташе — сначала Советского союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии, — сказал дипломат.
Реакция: люди, сообщества
- Патриарх Кирилл после литургии в храме Христа Спасителя: «Сколько же можно убивать друг друга, сколько же можно страдать, сколько же можно разрушать?» Он призвал молиться, чтобы не началась глобальная война.
- Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова осудила призыв команды телеведущего Владимира Соловьева сообщать о жителях региона, которые занимаются «антироссийской деятельностью», пишет «Коммерсант-Урал».
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе на 8−9 мая не будет никаких праздничных мероприятий. Он предостерег жителей украинской столицы от массовых гуляний, но при этом согласился с тем, что в частном порядке граждане могут возложить цветы к памятным местам.
- В Берлине согласовали акцию «Бессмертный полк» 9 мая, но с рядом ограничений. На мероприятии будут запрещены символы V и Z в любом виде, любые флаги, георгиевская лента, военная форма и музыкальные марши.
Информация, которую вы могли пропустить
- В реестре Роскомнадзора появились обновленные названия изданий Esquire, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health, которые принадлежат медиахолдингу Independent Media. Cosmopolitan стал Cosmagazine, Men’s Health — Men today, «Домашний очаг» — «Новым очагом», а Esquire — «Правилами жизни» (так называется популярная рубрика журнала). Карточки изданий свидетельствуют, что СМИ зарегистрированы как печатные, то есть выпуск журналов продолжится.
- НТВ сообщает об удалении приложения телеканала из онлайн-магазина App Store по всему миру. Сервисы останутся доступны только в России. «Такое решение App Store объяснили тем, что приложения НТВ «содержат контент, причиняющий вред отдельным людям или группам лиц».
- Басманный суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан в России СМИ-иноагентом). Его обвиняют в распространении фейков о российской армии.
- Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на субботу:
- USD 67,38₽
- EUR 73,09₽
Отличных праздников! Загляните, что произошло 5 мая: предложение об обмене людей на еду и медикаменты, шестой пакет санкций и непроданные KFC и Pizza Hut.