Предложение об обмене людей на еду и медикаменты, шестой пакет санкций и непроданные KFC и Pizza Hut. Что еще произошло 5 мая

Главное за 5 мая

Минобороны РФ:

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России ночью 5 мая уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме «Канатово», в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники;

— Кроме того, поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники;

— Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина ракетного комплекса «Точка-У»;

— Артиллерийскими подразделениями поражены: 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Потери ВСУ составили: свыше 600 человек и 61 единица вооружения и военной техники.

— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области;

— Кроме того, за ночь уничтожены 14 украинских беспилотника. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка;

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 45 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения;

— Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники;

— Артиллерийскими подразделениями поражены 6 пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники. Средствами ПВО в течение дня сбиты три беспилотника;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолетов, 112 вертолетов, 729 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2846 танков и других боевых бронированных машин, 327 установок реактивных систем залпового огня, 1323 орудия полевой артиллерии и миномета.

Засевшие на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты , сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.

сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия. Третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя и Азовстали началась 5 мая. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.