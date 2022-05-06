Предложение об обмене людей на еду и медикаменты, шестой пакет санкций и непроданные KFC и Pizza Hut. Что еще произошло 5 мая

Главное за 5 мая
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Минобороны РФ:
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России ночью 5 мая уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме «Канатово», в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники;
— Кроме того, поражен передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада военно-технического имущества на военном аэродроме в районе Краматорска;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники;
— Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина ракетного комплекса «Точка-У»;
— Артиллерийскими подразделениями поражены: 32 пункта управления, пять складов с боеприпасами, 403 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 51 позиция украинской артиллерии. Потери ВСУ составили: свыше 600 человек и 61 единица вооружения и военной техники.
— Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области и один Су-25 в районе населенного пункта Кошевое Днепропетровской области;
— Кроме того, за ночь уничтожены 14 украинских беспилотника. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенных пунктов Тарасовка и Васильевка;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 45 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения;
— Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники;
— Артиллерийскими подразделениями поражены 6 пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники. Средствами ПВО в течение дня сбиты три беспилотника;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 149 самолетов, 112 вертолетов, 729 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2846 танков и других боевых бронированных машин, 327 установок реактивных систем залпового огня, 1323 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Засевшие на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.
- Третья по счету операция под эгидой ООН по эвакуации гражданского населения из Мариуполя и Азовстали началась 5 мая. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
- В ООН подтвердили эвакуацию 4 мая из Мариуполя и других районов более 300 гражданских лиц. Теперь они получают гуманитарное содействие в Запорожье.
- Советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина может быть готовой к контрнаступлению к началу июля при условии продолжения поставок иностранных вооружений, пишет РБК.
- С начала спецоперации Украина получила более $12 млрд поддержки в виде вооружения и финансовой помощи, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Железнодорожные ветки, соединяющие Херсонскую область Украины и Крым, восстановлены, возобновляется пассажирское и грузовое сообщение между регионами. Напомним, что Украина запретила грузовое транспортное сообщение с Крымом осенью 2015 года.
Экономика, что с ней происходит
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по шестому пакету санкций в отношении России за «специальную военную операцию» на Украине. Ключевое нововведение — постепенный отказ Евросоюза от закупок российской нефти. Кроме того, предлагается отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще две финансовые организации, ввести санкции в отношении ряда физлиц и запретить вещание на территории ЕС трех российских каналов.
- Япония не стала присоединяться к международному эмбарго на импорт российской нефти. Стране трудно сделать это из-за ограниченности в ресурсах, признал японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
- Экономика России в краткосрочной перспективе способна выдержать нефтяное эмбарго, которое собирается ввести ЕС, пишет Financial Times. Пока снижение объемов экспорта будет компенсироваться высокими ценами, даже с учетом дисконта для покупателей российской нефти.
- Банк Англии ждет инфляцию в Британии на уровне 10,25% в 2022 году.
- Убыток бельгийской пивоваренной компании AB InBev из-за планируемой продажи активов в России составил $1,1 млрд, следует из отчета по итогам первого квартала 2022 года.
- Алкогольные заводы «Русский север» и «Родник и К», выпускавшие водку «Хортиця», «Мороша», «Первак» из портфеля холдинга Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, сменили собственника. Представитель «Русского севера» сообщил «Коммерасант», что договоры на использование товарных знаков Global Spirits расторгаются, под какими брендами теперь будет выпускаться продукция, неизвестно.
- Компания Shell ведет переговоры о продаже своей сети АЗС, пишет Forbes со ссылкой на источники. В компании РБК подтвердили, что ведут переговоры по продаже ООО «Шелл Нефть», владеющего сетью АЗС, а также заводом по производству смазочных материалов в Торжке.
- Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group продала свой бизнес в России. Новым владельцем компании стал гражданин Индии Викас Сои — топ-менеджер конкурирующей кофейной компании Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio).
- Ресторанный холдинг AmRest, основанный в Польше, не смог продать инвестфонду «ВТБ Капитал» свое российское подразделение, управляющее 267 заведениями KFC и Pizza Hut. По информации «Коммерсанта», сделка, обсуждаемая еще до начала военной операции РФ на Украине, сорвалась из-за западных санкций. Теперь компания ищет нового претендента на бизнес. Из-за кризиса холдингу придется предложить дисконт в 50%.
- Власти Китая решили провести масштабную проверку устойчивости экономики, пишет The Guardian. Как утверждают источники издания, с помощью стресс-теста китайское руководство пытается выработать стратегию на случай, если в отношении КНР введут санкции, подобные тем, которым подверглась Россия.
- Удобрения и продукты из России, Белоруссии и Украины необходимо вернуть на мировые рынки для обеспечения продовольственной безопасности, заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш.
- Химические компании, которые с мая прошлого года держат цены на удобрения для внутреннего рынка, предлагают правительству их индексировать хотя бы раз в полгода. Как пишет «Коммерсант», соответствующее письмо глава РСПП Александр Шохин 29 апреля направил вице-премьеру Андрею Белоусову.
- «Газпром» задействует сухопутные мощности проекта «Северный поток-2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.
- Украина на данный момент нуждается в 12 тыс. т гуманитарной помощи ежедневно, но получает только 25% этого объема, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Он сообщил, что международная конференция доноров сумела собрать $6,5 млрд в помощь Украине.
- Европейские банки в результате конфликта на Украине и сворачивания своего бизнеса в России в совокупности понесли по меньшей мере $7 млрд убытков, подсчитало агентство Bloomberg.
Политика: встречи и обсуждения
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди в совместном заявлении по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном не присоединился к осуждению со стороны Франции спецоперации ВС РФ на Украине, однако выступил за урегулирование кризиса путем переговоров, сообщает ТАСС.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков:
— Нашим военным хорошо известно, что США, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные и другие параметры украинским ВС. <…> Вкупе с потоками вооружений, которые эти же страны и альянс направляют на Украину, — это все действия, которые не способствуют быстрому завершению операции. Но в то же время не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции, — сказал Песков.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: «Мы говорили, что хотим победы Украины, мы будем делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность, наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров. Такова наша роль», — сказала Псаки.
- Александр Лукашенко заявил, что военные действия на Украине затянулись.
— Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась, — сказал глава Белоруссии в интервью Associated Press.
Реакция: люди, сообщества
- Советские памятники в ФРГ взяты под особый контроль и охрану полиции, сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. Ранее СМИ писали, что в Германии было совершено несколько десятков актов вандализма в отношении советских мемориалов.
- В Мариуполе восстанавливают разрушенные памятники ко Дню Победы, мирные жители помогают процессу. К празднику восстановят монумент Комсомольской славы времен гражданской войны, солдата ВОВ, космонавта, а также обелиск и стены с орденами.
Информация, которую вы могли пропустить
- Проекты медиахолдинга Independent Media (издает русскоязычные версии журналов Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Men’s Health, Esquire и других) продолжат выходить в России под другими названиями, сообщила в интервью Peopletalk гендиректор компании Наталья Веснина. Основной состав команды и технологическая платформа изданий при этом сохранятся, сообщает РБК.
- В апреле 2022 года среднесуточный мобильный трафик в онлайн‑магазинах российских брендов одежды вырос относительно февраля на 55%, посчитали аналитики «Мегафона».
- Картины из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых вернулись в Россию, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Полотна отправляли во Францию для показа на выставке. Некоторые из них задержали.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
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USD 66,24₽
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EUR 70,07₽
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE достигла $112 за баррель впервые с 19 апреля свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает после того, как мониторинговый комитет ОПЕК+ решил не увеличивать добычу в июне сверх ранее согласованного плана.
Засевшие на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия.
Хорошей пятницы! Загляните, что произошло 4 мая: фейк о мобилизации, суета вокруг нефти и набережная Джонсона в Василькове.