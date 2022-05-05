Фейк о мобилизации, суета вокруг нефти и набережная Джонсона в Василькове. Что еще произошло 4 мая

Главное за 4 мая

Минобороны РФ:

— Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены:

Пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка , в районах населенных пунктов Санджейка , Крысино и Вольнянск ;

, в районах населенных пунктов , и ; Три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 , а также в районе;

а также в районе; Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены сорок военных объектов Украины. Среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

— Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

— Артиллерийскими подразделениями поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники.

— Средствами ПВО уничтожены девять беспилотников. Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: до 310 человек и 36 единиц вооружения и военной техники.

— Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники.

— Российскими средствами ПВО в течение дня уничтожены шесть беспилотников. Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин, 323 установки реактивных систем залпового огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета.