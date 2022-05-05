Фейк о мобилизации, суета вокруг нефти и набережная Джонсона в Василькове. Что еще произошло 4 мая

Главное за 4 мая
Минобороны РФ:
— Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран.
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены:
- Пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск;
- Три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе;
- Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники.
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены сорок военных объектов Украины. Среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
— Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.
— Артиллерийскими подразделениями поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники.
— Средствами ПВО уничтожены девять беспилотников. Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха.
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: до 310 человек и 36 единиц вооружения и военной техники.
— Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники.
— Российскими средствами ПВО в течение дня уничтожены шесть беспилотников. Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин, 323 установки реактивных систем залпового огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета.
- Информация о том, что Россия намерена 9 мая объявить войну Украине и ввести всеобщую мобилизацию, «это не правда, это чушь», к таким сообщениям не стоит прислушиваться, заявили в Кремле.
- Любой транспорт НАТО с оружием, прибывший на Украину, рассматривается как цель для уничтожения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
- В дневное время 5, 6 и 7 мая российские военные будут открывать гуманитарные коридоры с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Экономика, что с ней происходит
- Норвежская нефтегазовая группа Equinor потеряла более $1 млрд в связи с уходом из России.
- Индия рассчитывает покупать российскую нефть по заниженной цене — менее $70 за баррель.
- Министр экономики Словакии заявил, что его страна поддерживает запрет на импорт нефти из РФ, но просит дать ей переходный период в три года.
- Странам ЕС не удалось согласовать эмбарго на российскую нефть, переговоры продолжатся в четверг.
- В Берлине и восточной Германии может произойти дефицит бензина в случае введения эмбарго на поставки российской нефти, заявил немецкий министр экономики Роберт Хабек.
- Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в среду на фоне опасений, что Европейский союз может ввести запрет на импорт российской нефти в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России.
- Газпром сообщил, что Германия 2 мая перестала отдавать российский газ в Польшу, теперь Варшава забирает российский газ, предназначенный для Италии и Франции (виртуальный реверс), и запасает в свои хранилища.
- BASF рассматривает возможность передачи российских активов своего нефтегазового подразделения Wintershall Dea соинвестору LetterOne, в числе совета директоров которой до введения санкций состояли Петр Авен и Михаил Фридман, сообщает агентство Bloomberg.
- Американская технологическая компания Emerson прекращает деятельность на территории России и планирует продать промышленную группу Metran — дочернее предприятие, расположенное в Челябинске.
- Минпромторг РФ предложил снять до 1 января 2023 года ограничения по максимальной доле рынка для торговых сетей, которые собираются приобрести уходящие из России иностранные компании.
- ЕС предложил ввести санкции против «Беларуськалия», Белорусской калийной компании и нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан».
- Volkswagen поднял цены в России на всю свою легковую линийку, представители которой стали дороже сразу на 37−58%, сообщает РБК. Так, цены на некогда самую доступную модель немецкой марки — Polo — теперь начинаются от 1 620 000 руб. Tiguan стал стоить от 3 375 900 руб., а хэтчбек Golf — от 4 291 000 руб. Touareg обойдется минимум в 8 669 500 руб.
- Китайская государственная автомобилестроительная Beiqi Foton Motor Co. планирует локализовать в России производство реализуемых на местном рынке пикапов Foton Tunland и грузовых моделей серии S.
- На АвтоВАЗе с 11 по 13 мая объявят простой из-за отсутствия комплектующих.
- Объем германского экспорта в Россию в марте 2022 года упал на 62,3% относительно февраля из-за санкций и различных экспортных ограничений и составил всего 0,9 млрд евро.
- Еврокомиссия предлагает запретить продавать гражданам и юрлицам РФ недвижимость в ЕС.
- Почти 98 тыс. работающих россиян в настоящее время «находятся в режиме простоя», еще около 110 тыс. — «в формате неполной занятости», сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с Владимиром Путиным.
- Российский кинематограф получит дополнительно 5,5 млрд руб. в этом году, сообщил Михаил Мишустин.
Политика: встречи и обсуждения
- Страны Европейского союза могут «отменить себя сами», заявила Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала подготовку странами — членами ЕС нового пакета санкций против России. «Я хочу сказать так: если они хотят сделать нам по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать», — заявила она.
- МИД России объявил, что премьеру Японии Фумио Кисиде запрещен въезд в Россию, как и некоторым другим членам японского правительства.
— Администрация Ф. Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы… В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны, — объяснили российскую позицию в МИД.
- Основополагающий акт Россия — НАТО существует, но он не сможет сдержать действий альянса, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Ничто из того, что мы должны сделать, не будет сдерживаться его содержанием», — сказал он.
Реакция: большой спорт
- Руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающим Лигу чемпионов, сообщает «Спорт-Экспресс». Матчи будут проводиться в дни проведения игр еврокубков, от которых российские клубы по решению УЕФА были отстранены.
- Европейский союз настольного тенниса будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде решение апелляционной комиссии о восстановлении российских клубов в Лиге чемпионов.
- Слова Томаса Баха об отстранении российских спортсменов прокомментировала «Спорт-Экспрессу» Ирина Винер-Усманова:
— Продолжается цветение двойных стандартов. Мы уже привыкли, что по всем вопросам у нас все так складывается, двойные стандарты проявляются и в спорте. Войны в Ираке, Афганистане, Сирии, страшная вьетнамская война. Все было нипочем для спорта. Сейчас же получилось так, что у нас такое наказание со стороны МОК именно к российским спортсменам несмотря на то, что спорт должен быть вне политики.
Информация, которую вы могли пропустить
- База данных Web of Science стала недоступна для российских ученых, сообщили в РАН.
- Всего российские вузы получили более 1,3 тыс. заявок от студентов, отчисленных из вузов Чехии, Польши, Великобритании, США, Германии, Франции, Украины, ДНР и ЛНР.
- В украинском городе Васильков в Киевской области решили переименовать городскую набережную в честь Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, сообщила пресс-служба горсовета.
- Арбитражный иск Москвы в качестве обеспечительных мер наложил арест на деньги и имущество ООО «Гугл» на 500 млн рублей в рамках иска телекомпании НТВ о восстановлении доступа к YouTube-аккаунту.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:
- USD 69,42 ₽
- EUR 72,78 ₽
Замечательного четверга! Вот что произошло 3 мая: эвакуация с Азовстали, «поворотный пункт в истории» и белорус, который не стрелял.