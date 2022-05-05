5 мая
﻿
Политика

Фейк о мобилизации, суета вокруг нефти и набережная Джонсона в Василькове. Что еще произошло 4 мая

Что произошло 4 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 4 мая

Минобороны РФ:

— Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены:

  • Пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка, в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск;
  • Три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300, а также в районе;
  • Новоалександровки склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены сорок военных объектов Украины. Среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

— Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

— Артиллерийскими подразделениями поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники.

— Средствами ПВО уничтожены девять беспилотников. Кроме того, в воздухе сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Потери ВСУ: до 310 человек и 36 единиц вооружения и военной техники.

— Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники.

— Российскими средствами ПВО в течение дня уничтожены шесть беспилотников. Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин, 323 установки реактивных систем залпового огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета.

  • Информация о том, что Россия намерена 9 мая объявить войну Украине и ввести всеобщую мобилизацию, «это не правда, это чушь», к таким сообщениям не стоит прислушиваться, заявили в Кремле.
  • Любой транспорт НАТО с оружием, прибывший на Украину, рассматривается как цель для уничтожения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
  • В дневное время 5, 6 и 7 мая российские военные будут открывать гуманитарные коридоры с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Экономика, что с ней происходит

  • Норвежская нефтегазовая группа Equinor потеряла более $1 млрд в связи с уходом из России.
  • Индия рассчитывает покупать российскую нефть по заниженной цене — менее $70 за баррель.
  • Министр экономики Словакии заявил, что его страна поддерживает запрет на импорт нефти из РФ, но просит дать ей переходный период в три года.
  • Странам ЕС не удалось согласовать эмбарго на российскую нефть, переговоры продолжатся в четверг.
  • В Берлине и восточной Германии может произойти дефицит бензина в случае введения эмбарго на поставки российской нефти, заявил немецкий министр экономики Роберт Хабек.
  • Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в среду на фоне опасений, что Европейский союз может ввести запрет на импорт российской нефти в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России.
  • Газпром сообщил, что Германия 2 мая перестала отдавать российский газ в Польшу, теперь Варшава забирает российский газ, предназначенный для Италии и Франции (виртуальный реверс), и запасает в свои хранилища.
  • BASF рассматривает возможность передачи российских активов своего нефтегазового подразделения Wintershall Dea соинвестору LetterOne, в числе совета директоров которой до введения санкций состояли Петр Авен и Михаил Фридман, сообщает агентство Bloomberg.
  • Американская технологическая компания Emerson прекращает деятельность на территории России и планирует продать промышленную группу Metran — дочернее предприятие, расположенное в Челябинске.
  • Минпромторг РФ предложил снять до 1 января 2023 года ограничения по максимальной доле рынка для торговых сетей, которые собираются приобрести уходящие из России иностранные компании.
  • ЕС предложил ввести санкции против «Беларуськалия», Белорусской калийной компании и нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан».
  • Volkswagen поднял цены в России на всю свою легковую линийку, представители которой стали дороже сразу на 37−58%, сообщает РБК. Так, цены на некогда самую доступную модель немецкой марки — Polo — теперь начинаются от 1 620 000 руб. Tiguan стал стоить от 3 375 900 руб., а хэтчбек Golf — от 4 291 000 руб. Touareg обойдется минимум в 8 669 500 руб.
Volkswagen Polo GT
Volkswagen Polo GT
zr.ru
  • Китайская государственная автомобилестроительная Beiqi Foton Motor Co. планирует локализовать в России производство реализуемых на местном рынке пикапов Foton Tunland и грузовых моделей серии S.
  • На АвтоВАЗе с 11 по 13 мая объявят простой из-за отсутствия комплектующих.
  • Объем германского экспорта в Россию в марте 2022 года упал на 62,3% относительно февраля из-за санкций и различных экспортных ограничений и составил всего 0,9 млрд евро.
  • Еврокомиссия предлагает запретить продавать гражданам и юрлицам РФ недвижимость в ЕС.
  • Почти 98 тыс. работающих россиян в настоящее время «находятся в режиме простоя», еще около 110 тыс. — «в формате неполной занятости», сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с Владимиром Путиным.
  • Российский кинематограф получит дополнительно 5,5 млрд руб. в этом году, сообщил Михаил Мишустин.

Политика: встречи и обсуждения

  • Страны Европейского союза могут «отменить себя сами», заявила Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала подготовку странами — членами ЕС нового пакета санкций против России. «Я хочу сказать так: если они хотят сделать нам по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать», — заявила она.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
mid.ru
  • МИД России объявил, что премьеру Японии Фумио Кисиде запрещен въезд в Россию, как и некоторым другим членам японского правительства.

— Администрация Ф. Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы… В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны, — объяснили российскую позицию в МИД.

  • Основополагающий акт Россия — НАТО существует, но он не сможет сдержать действий альянса, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. «Ничто из того, что мы должны сделать, не будет сдерживаться его содержанием», — сказал он.

Реакция: большой спорт

  • Руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающим Лигу чемпионов, сообщает «Спорт-Экспресс». Матчи будут проводиться в дни проведения игр еврокубков, от которых российские клубы по решению УЕФА были отстранены.
  • Европейский союз настольного тенниса будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде решение апелляционной комиссии о восстановлении российских клубов в Лиге чемпионов.
Настольный теннис.
Настольный теннис.
СС0
  • Слова Томаса Баха об отстранении российских спортсменов прокомментировала «Спорт-Экспрессу» Ирина Винер-Усманова:

— Продолжается цветение двойных стандартов. Мы уже привыкли, что по всем вопросам у нас все так складывается, двойные стандарты проявляются и в спорте. Войны в Ираке, Афганистане, Сирии, страшная вьетнамская война. Все было нипочем для спорта. Сейчас же получилось так, что у нас такое наказание со стороны МОК именно к российским спортсменам несмотря на то, что спорт должен быть вне политики.

Информация, которую вы могли пропустить

  • База данных Web of Science стала недоступна для российских ученых, сообщили в РАН.
Web of Science.
Web of Science.
CC0
  • Всего российские вузы получили более 1,3 тыс. заявок от студентов, отчисленных из вузов Чехии, Польши, Великобритании, США, Германии, Франции, Украины, ДНР и ЛНР.
  • В украинском городе Васильков в Киевской области решили переименовать городскую набережную в честь Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, сообщила пресс-служба горсовета.
  • Арбитражный иск Москвы в качестве обеспечительных мер наложил арест на деньги и имущество ООО «Гугл» на 500 млн рублей в рамках иска телекомпании НТВ о восстановлении доступа к YouTube-аккаунту.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на четверг:

  • USD 69,42 ₽
  • EUR 72,78 ₽

Замечательного четверга! Вот что произошло 3 мая: эвакуация с Азовстали, «поворотный пункт в истории» и белорус, который не стрелял.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость