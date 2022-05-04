Эвакуация с Азовстали, «поворотный пункт в истории» и белорус, который не стрелял. Что еще произошло 3 мая

Что произошло 3 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 3 мая Минобороны РФ: — Высокоточными ракетами «Оникс» ночью 3 мая в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран; — Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи ВКС России нанесено поражение шести военным объектам Украины. Среди них: защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе населенного пункта Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники; — Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; — Ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300; — Артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневых позиций артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Потери ВСУ составили 230 человек и 52 единицы вооружения и военной техники; — Российскими средствами ПВО за ночь уничтожены шесть беспилотников. Кроме того, сбиты в воздухе: в районе Дмитровки украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районе Изюма два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»; — Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня ВКС России в районах населенных пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск уничтожены три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, в районах населенных пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожены четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США; — Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 39 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; — Артиллерийскими подразделениями поражены 11 пунктов управления, 54 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери ВСУ составили: до 190 человек и 31 единица вооружения и военной техники; — Средствами ПВО сбит беспилотник и баллистическая ракета «Точка-У», перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» в районах населенных пунктов Александровское, Каменка Донецкой Народной Республики, а также Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области; — Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2793 танка и других боевых бронированные машины, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1267 орудий полевой артиллерии и минометов. Днем 3 мая ООН и Международный комитет Красного Креста провели эвакуацию мирных жителей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным организации , с завода удалось вывести 101 мирного жителя .

мирных жителей с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По данным организации с завода удалось вывести . Великобритания направит Украине очередную партию военной помощи общей стоимостью $375 млн.

общей стоимостью $375 млн. С начала российской спецоперации на Украине погибли 3 153 мирных жителя, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Ранения получили 3 316 человек, включая 324 женщин и более 300 детей.

Экономика , что с ней происходит

ВР оценила чистый убыток за первый квартал 2022 года в $20,38 млрд , следует из отчетности компании. Заявленные убытки связали в основном с решением о выходе из пакета акций «Роснефти».

за первый квартал 2022 года в $20,38 млрд следует из отчетности компании. Заявленные убытки связали в основном с решением о выходе из пакета акций «Роснефти». Независимые нефтеперерабатывающие заводы в Китае в увеличили закупки российской нефти , которая продается с «большими скидками», сообщает Financial Times. По данным газеты , увеличения закупок нефти частными компаниями связано с отказом государственных трейдеров реализовывать квоты из-за опасения вторичных санкций. В связи с этим они передают квоты частным компаниям.

, которая продается с «большими скидками», сообщает Financial Times. По данным газеты увеличения закупок нефти частными компаниями связано с отказом государственных трейдеров реализовывать квоты из-за опасения вторичных санкций. В связи с этим они передают квоты частным компаниям. В Греции прошла церемония запуска строительства станции со сжиженным природным газом. Присутствовавший на ней президент Сербии Александр Вучич заявил , что его страна в будущем готова закупать у Греции большие объемы сжиженного газа.

что его страна в будущем у Греции большие объемы сжиженного газа. Заявки на поставку российского газа через Украину стабилизировались на относительно высоком уровне — почти 100 млн куб. м в сутки , что близко к объему долгосрочного бронирования украинского коридора.

, что близко к объему долгосрочного бронирования украинского коридора. В Анталье с начала года создано почти 60 российских компаний , сообщил глава местной торговой палаты Давут Четин. По его словам , планируется создать в Анталье вторую зону свободной торговли.

с начала года создано почти , сообщил глава местной торговой палаты Давут Четин. По его словам планируется создать в Анталье вторую зону свободной торговли. Авиакомпании ЕС пострадали от санкций против РФ и нуждаются в поддержке , говорится в проекте резолюции Европарламента , которую планируется принять в ходе майской сессии.

против РФ и нуждаются в поддержке говорится в проекте резолюции Европарламента которую планируется принять в ходе майской сессии. Чехия заморозила имущество одного из крупнейших в стране металлургических комбинатов Vitkovice Steel в Остраве в связи с санкциями Евросоюза против России.

Vitkovice Steel. www.vitkovicesteel.com/

Вторая по величине банковская группа Германии DZ Bank Group возобновила операции с российскими банками после перерыва в несколько недель , платежи проводятся при условии , что в них не участвуют компании или лица , находящиеся под санкциями

с российскими банками после перерыва в несколько недель платежи проводятся при условии что в них не участвуют компании или лица находящиеся под санкциями Глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил , что ЕС готовит новый пакет санкций против России , касающийся поставок нефти.

что ЕС готовит против России касающийся поставок нефти. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому будут введены контрсанкции против стран и юридических лиц , которые допустили «недружественные действия». В рамках указана будет запрещено:

— Совершать сделки и исполнять обязательства (в том числе по уже заключенным внешнеторговым контрактам) перед зарубежными физическими и юрлицами, попавшим под санкции;

— Вывозить из России сырье и продукцию в пользу лиц из черного списка.

Россия сумела пока избежать дефолта по евробондам , 3 мая инвесторы начали получать выплаты по бумагам в долларах , следующие выплатные даты — 25 и 27 мая , сообщает Bloomberg.

по евробондам 3 мая инвесторы начали получать выплаты по бумагам в долларах следующие выплатные даты — 25 и 27 мая сообщает Bloomberg. Словакия пока не может позволить себе отказаться от российской нефти и присоединиться к возможному эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ , заявил во вторник словацкий министр энергетики Рихард Сулик.

позволить себе и присоединиться к возможному эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ заявил во вторник словацкий министр энергетики Рихард Сулик. Средний размер автокредита в России за первый квартал 2022 года вырос на 31% на новые машины и на 29% - на подержанные.

Автокредит , покупка автомобиля. www. drive2.ru/

Для восстановления экономики и инфраструктуры Украины после окончания российской операции потребуется около $600 млрд. Об этом заявил Владимир Зеленский на саммите исполнительных директоров , организованном газетой The Wall Street Journal.

Политика: встречи и обсуждения

Россия открыта к ведению переговоров с украинской стороной, несмотря на «непоследовательность и неподготовленность» представителей Киева к серьезной работе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает пресс-служба Кремля.

— Страны Евросоюза игнорируют «преступления украинских силовиков» и массированные обстрелы ими городов и населенных пунктов в Донбассе, заявил во время разговора Путин, выразив уверенность, что западные государства способны приложить усилия для «прекращения этих злодеяний».

— Президент Франции призвал Россию соответствовать обязанностям постоянного члена Совбеза ООН и остановить «разрушительную агрессию». Макрон также сказал Путину, что готов работать над условиями для решения конфликта, которое привело бы к миру и уважало суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также призвал к прекращению огня.

Премьеры Индии и Дании призвали к прекращению боевых действий на Украине.

— Нарендра Моди и Метте Фредериксен указали, что современный мировой порядок построен на Уставе ООН, международном праве и уважении суверенитета, а также территориальной целостности государств, сообщает ТАСС.

Кризис на Украине стал поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений. Об этом в ходе своей поездки на завод компании Lockheed Martin в Алабаме, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил президент США Джо Байден. По его словам, события на Украине стали «первой реальной битвой» между демократией и автократией в современных условиях, пишет РБК.

Реакция: люди , сообщества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди заявил: «Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно , что великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала — она только защищала свои рубежи», — сказал патриарх. Он выразил надежду , что страна будет «сильной , могучей и одновременно любимой Богом»,

Патриарх Кирилл , апрель 2020. @patriarchkirill

— Господь будет хранить «землю Русскую от междоусобной брани и от нашествия иноплеменников» и укреплять православную веру как «единственную духовную силу, способную реально скреплять воедино наш народ».

— Папа римский Франциск рассказал, что предложил Путину встречу в Москве и ждет ответа. «Мы еще не получили ответ и мы все еще настаиваем, хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — сказал понтифик.

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков попрощался с банком и Россией , заявив , что он в страну «больше не ездок». «Прощай Тинькофф Банк , прощай Россия. У меня не осталось ничего в России», — написал предприниматель , который на днях продал свою 35-процентную долю в головной компании Тинькофф Банка — TCS Group — «Интерросу» Владимира Потанина.

Информация , которую вы могли пропустить

Белорус Сергей Колоцей , обвиненный украинскими СМИ и прокуратурой в причастности к событиям в городе Буча , заявил , что не выезжал из Белоруссии более двух лет.

обвиненный украинскими СМИ и прокуратурой в , заявил что не выезжал из Белоруссии более двух лет. Сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций сезона-2022/23. Российские футбольные клубы также не выступят в еврокубках сезона-2022/23.

Лига наций. Из открытых источников.

— Федерации хоккея Финляндии и Швеции постановили применять санкции к игрокам, которые решат продолжить выступление в клубах Континентальной хоккейной лиги. Им запретят играть за сборные этих двух стран.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:

USD 74,8₽

EUR 90,5₽

Независимые нефтеперерабатывающие заводы в Китае в увеличили закупки российской нефти, которая продается с «большими скидками», сообщает Financial Times. По данным газеты, увеличения закупок нефти частными компаниями связано с отказом государственных трейдеров реализовывать квоты из-за опасения вторичных санкций. В связи с этим они передают квоты частным компаниям.

Отличного рабочего дня! Вот что произошло 2 мая: Германия запасается хлебом и шоколадом, Тиньков продал акции «за копейки», и наши не едут на Чемпионат Европы.