Германия запасается хлебом и шоколадом, Тиньков продал акции «за копейки», и наши не едут на Чемпионат Европы. Что еще произошло 2 мая

Что произошло 2 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 2 мая Минобороны РФ: — Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине;

— Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка. Также уничтожены: зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники;

— Ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях;

— Артиллерийскими подразделениями поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ;

— Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой Народной Республики, а также в районе города Луганск. В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики сбиты две тактические ракеты «Точка-У» и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч»;

— В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники.

Экономика , что с ней происходит

Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania до конца сентября , пишут «Ведомости». «Все транзакции , связанные с Gazprom Germania GmbH или любым юридическим лицом , в котором Gazprom Germania GmbH владеет прямо или косвенно 50% или более , разрешены до 00:01 по восточному времени 30 сентября 2022 года », — говорится в заявлении на сайте ведомства.

до конца сентября пишут «Ведомости». «Все транзакции связанные с Gazprom Germania GmbH или любым юридическим лицом в котором Gazprom Germania GmbH владеет прямо или косвенно 50% или более разрешены до 00:01 по восточному времени », — говорится в заявлении на сайте ведомства. Финская компания Fennovoima сообщила о расторжении контракта по строительству АЭС «Ханхикиви—1» с Росатомом , передают «Известия».

сообщила о расторжении контракта по строительству , передают «Известия». Немцам на фоне конфликта на Украине рекомендовали сделать дома запас продуктов и лекарств на случай ЧС из расчета потребления 1 человека в течение 10 дней. Глава МВД Ненси Фэзер со страниц газеты Handelsblatt посоветовала немцам обратиться к списку федерального ведомства по защите населения:

— 20 литров воды;

— 3,5 кг круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;

— 4 кг овощей и бобовых;

— 2,5 кг фруктов и орехов;

— 2,6 литров молока и молочных продуктов;

— 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;

— 357 грамов жиров и масел;

— Продукты на свой вкус, например, мед или шоколад.

Шоколад ССО

Евросоюз намерен сотрудничать с государствами Африки , в частности с Анголой , Нигерией и Сенегалом , в энергетической сфере , чтобы сократить свою зависимость от импорта российского газа , сообщило со ссылкой на документ ЕС агентство Bloomberg.

в частности с , в энергетической сфере чтобы сократить свою зависимость от импорта российского газа сообщило со ссылкой на документ ЕС агентство Bloomberg. Миллионы тонн зерна «застряли» на Украине. Представитель ООН рассказал , что в украинских портах остаются почти 4,5 миллиона тонн зерна , их не могут вывезти из страны. В ООН призвали возобновить поставки , чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

— Ранее власти Украины издали приказ о закрытии четырех морских портов из-за невозможности обслуживать суда и обеспечить безопасность судоходства

Сервисы платежной системы Qiwi работают в штатном режиме , персональные данные клиентов находятся в безопасности , сообщили в пресс-службе компании.

— Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможном взломе базы данных платежной системы.

Qiwi. wikipedia.org/

Богатейшие предприниматели России потеряли с начала года $45,484 млрд . Наиболее существенно , почти на $7 млрд , сократилось состояние совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко . Сейчас бизнесмен владеет $15,5 млрд , передает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index ( BBI). В рейтинге представлены 500 самых богатых людей мира , 23 из них являются гражданами России и владеют $328,04 млрд.

. Наиболее существенно почти на $7 млрд сократилось состояние совладельца «Новатэка» и «Сибура» . Сейчас бизнесмен владеет $15,5 млрд передает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index BBI). В рейтинге представлены самых богатых людей мира 23 из них являются гражданами России и владеют $328,04 млрд. Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной и благодаря этому увеличить максимальную сумму кредита до 15−30 млн рублей в зависимости от региона , сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Реакция политиков

Дмитрий Медведев прокомментировал внесение европейских политиков в базу «Миротворца». Зампред Совбеза отметил , что Украина «бесцеремонно» садится на шею своим спонсорам и объявляет врагами тех , кто не оказывает ей открытую поддержку.

— Ранее премьера Венгрии Орбана внесли в список «врагов Украины».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что все главы государств , принявших решение о поставках оружия Украине , должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.

— Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе. Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, — заявил он

Отказ от российского газа в ближайшие два года станет «безумием» для Германии , заявил сенатор Алексей Пушков .

заявил сенатор . Президент Турции Тайип Эрдоган заявил , что планирует переговоры по телефону с Владимиром Путиным на этой неделе.

Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. kremlin.ru

Захарова раскритиковала уехавших из России звезд за молчание в годовщину трагедии в Одессе: без денег их «настоящий патриотизм» не расшевелить.

Итальянский президент заступился за русскую культуру. Серджо Маттарелла осудил негатив в адрес России и её культуры из-за событий на Украине. По его мнению , русская культура «многое дала мировой цивилизации», пишет «Лента.ру».

Реакция: люди , сообщества

«Благодарю вас за то , что вы нас не забываете». В центре Мелитополя началась подготовка ко Дню Победы. Красное знамя Победы было поднято на флагштоке в центре города 1 мая , сообщают «Известия».

— Восхождением руководил Владимир Николаевич Капитонов, ветеран Великой Отечественной войны, летчик первого класса. В 1945 году он оставил автограф на крыше Рейхстага.

Балалаечники исполнили песни группы ABBA перед зданием генконсульства Швеции в Петербурге , протестуя против отмены в Швеции концерта местной музыкальной группы , которой запретили выступать из-за балалаек в ее составе , сообщил РИА Новости дирижер петербургских «Теремов».

Олег Тиньков в интервью The New York Times заявил , что его вынудили продать долю в Тинькофф-банке «за копейки».

— Я не мог обсуждать цену. Ты как будто заложник — берешь то, что тебе предлагают. Я не мог договориться, — утверждает бизнесмен.

— По его словам, это произошло после его публичной критики российской военной операции на Украине. Господин Тиньков не раскрыл сумму сделки, но уточнил, что получил 3% от реальной стоимости доли.

Олег Тиньков. СС0

Информация , которую вы могли пропустить

УЕФА не разрешил российским футбольным клубам выступить в еврокубках в следующем сезоне , сборную России отстранили от участия в Лиге наций , пишет РИА Новости.

— УЕФА также отстранила женскую сборную России от участии в Чемпионате Европы-2022 по футболу. Вместо россиянок выступит сборная Португалии. Женскую сборную России исключили из европейской квалификации ЧМ-2023.

Еще одно изображение бабушки , отказавшейся обменять советский флаг на продукты у украинских военных , появилось в Моздоке Северной Осетии.

, отказавшейся обменять советский флаг на продукты у украинских военных появилось в Моздоке Северной Осетии. Netflix отказался от создания мультсериала по проекту Меган Маркл. Компания должна была выпустить мультик «Жемчужина», продюсером которого была супруга принца Гарри.

— Он рассказывал о приключениях девочки, которую вдохновили великие женщины в истории. Но зрители его не увидят: платформа свернула работу по его созданию из-за сокращения расходов и снижения числа подписчиков.

— Ранее Netflix отчитался о первой за десять лет потере подписчиков.

TikTok опроверг информацию о том , что российским пользователям снова можно публиковать видео. Представители социальной сети пояснили , что в работе TikTok на территории России нет изменений , возможность размещения видео для российских пользователей по-прежнему приостановлена.

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 3 мая:

USD 74,845₽

EUR 90,58₽

Прекрасного дня! И, кстати, загляните, что произошло 1 мая: бабушка с флагом в Нальчике, взлом QIWI и «Google должен 7,2 млрд рублей».