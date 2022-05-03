Германия запасается хлебом и шоколадом, Тиньков продал акции «за копейки», и наши не едут на Чемпионат Европы. Что еще произошло 2 мая

Главное за 2 мая
Минобороны РФ:
— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка. Также уничтожены: зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники;
— Ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях;
— Артиллерийскими подразделениями поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии. Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ;
— Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой Народной Республики, а также в районе города Луганск. В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики сбиты две тактические ракеты «Точка-У» и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч»;
— В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники.
Экономика, что с ней происходит
- Минфин США разрешил сделки с Gazprom Germania до конца сентября, пишут «Ведомости». «Все транзакции, связанные с Gazprom Germania GmbH или любым юридическим лицом, в котором Gazprom Germania GmbH владеет прямо или косвенно 50% или более, разрешены до 00:01 по восточному времени 30 сентября 2022 года», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
- Финская компания Fennovoima сообщила о расторжении контракта по строительству АЭС «Ханхикиви—1» с Росатомом, передают «Известия».
- Немцам на фоне конфликта на Украине рекомендовали сделать дома запас продуктов и лекарств на случай ЧС из расчета потребления 1 человека в течение 10 дней. Глава МВД Ненси Фэзер со страниц газеты Handelsblatt посоветовала немцам обратиться к списку федерального ведомства по защите населения:
— 20 литров воды;
— 3,5 кг круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля;
— 4 кг овощей и бобовых;
— 2,5 кг фруктов и орехов;
— 2,6 литров молока и молочных продуктов;
— 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
— 357 грамов жиров и масел;
— Продукты на свой вкус, например, мед или шоколад.
- Евросоюз намерен сотрудничать с государствами Африки, в частности с Анголой, Нигерией и Сенегалом, в энергетической сфере, чтобы сократить свою зависимость от импорта российского газа, сообщило со ссылкой на документ ЕС агентство Bloomberg.
- Миллионы тонн зерна «застряли» на Украине. Представитель ООН рассказал, что в украинских портах остаются почти 4,5 миллиона тонн зерна, их не могут вывезти из страны. В ООН призвали возобновить поставки, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».
— Ранее власти Украины издали приказ о закрытии четырех морских портов из-за невозможности обслуживать суда и обеспечить безопасность судоходства
- Сервисы платежной системы Qiwi работают в штатном режиме, персональные данные клиентов находятся в безопасности, сообщили в пресс-службе компании.
— Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возможном взломе базы данных платежной системы.
- Богатейшие предприниматели России потеряли с начала года $45,484 млрд. Наиболее существенно, почти на $7 млрд, сократилось состояние совладельца «Новатэка» и «Сибура» Геннадия Тимченко. Сейчас бизнесмен владеет $15,5 млрд, передает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). В рейтинге представлены 500 самых богатых людей мира, 23 из них являются гражданами России и владеют $328,04 млрд.
- Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной или другой субсидированной и благодаря этому увеличить максимальную сумму кредита до 15−30 млн рублей в зависимости от региона, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Реакция политиков
- Дмитрий Медведев прокомментировал внесение европейских политиков в базу «Миротворца». Зампред Совбеза отметил, что Украина «бесцеремонно» садится на шею своим спонсорам и объявляет врагами тех, кто не оказывает ей открытую поддержку.
— Ранее премьера Венгрии Орбана внесли в список «врагов Украины».
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все главы государств, принявших решение о поставках оружия Украине, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.
— Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе. Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, — заявил он
- Отказ от российского газа в ближайшие два года станет «безумием» для Германии, заявил сенатор Алексей Пушков.
- Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры по телефону с Владимиром Путиным на этой неделе.
- Захарова раскритиковала уехавших из России звезд за молчание в годовщину трагедии в Одессе: без денег их «настоящий патриотизм» не расшевелить.
- Итальянский президент заступился за русскую культуру. Серджо Маттарелла осудил негатив в адрес России и её культуры из-за событий на Украине. По его мнению, русская культура «многое дала мировой цивилизации», пишет «Лента.ру».
Реакция: люди, сообщества
- «Благодарю вас за то, что вы нас не забываете». В центре Мелитополя началась подготовка ко Дню Победы. Красное знамя Победы было поднято на флагштоке в центре города 1 мая, сообщают «Известия».
— Восхождением руководил Владимир Николаевич Капитонов, ветеран Великой Отечественной войны, летчик первого класса. В 1945 году он оставил автограф на крыше Рейхстага.
- Балалаечники исполнили песни группы ABBA перед зданием генконсульства Швеции в Петербурге, протестуя против отмены в Швеции концерта местной музыкальной группы, которой запретили выступать из-за балалаек в ее составе, сообщил РИА Новости дирижер петербургских «Теремов».
- Олег Тиньков в интервью The New York Times заявил, что его вынудили продать долю в Тинькофф-банке «за копейки».
— Я не мог обсуждать цену. Ты как будто заложник — берешь то, что тебе предлагают. Я не мог договориться, — утверждает бизнесмен.
— По его словам, это произошло после его публичной критики российской военной операции на Украине. Господин Тиньков не раскрыл сумму сделки, но уточнил, что получил 3% от реальной стоимости доли.
Информация, которую вы могли пропустить
- УЕФА не разрешил российским футбольным клубам выступить в еврокубках в следующем сезоне, сборную России отстранили от участия в Лиге наций, пишет РИА Новости.
— УЕФА также отстранила женскую сборную России от участии в Чемпионате Европы-2022 по футболу. Вместо россиянок выступит сборная Португалии. Женскую сборную России исключили из европейской квалификации ЧМ-2023.
- Еще одно изображение бабушки, отказавшейся обменять советский флаг на продукты у украинских военных, появилось в Моздоке Северной Осетии.
- Netflix отказался от создания мультсериала по проекту Меган Маркл. Компания должна была выпустить мультик «Жемчужина», продюсером которого была супруга принца Гарри.
— Он рассказывал о приключениях девочки, которую вдохновили великие женщины в истории. Но зрители его не увидят: платформа свернула работу по его созданию из-за сокращения расходов и снижения числа подписчиков.
— Ранее Netflix отчитался о первой за десять лет потере подписчиков.
- TikTok опроверг информацию о том, что российским пользователям снова можно публиковать видео. Представители социальной сети пояснили, что в работе TikTok на территории России нет изменений, возможность размещения видео для российских пользователей по-прежнему приостановлена.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 3 мая:
- USD 74,845₽
- EUR 90,58₽
Прекрасного дня! И, кстати, загляните, что произошло 1 мая: бабушка с флагом в Нальчике, взлом QIWI и «Google должен 7,2 млрд рублей».