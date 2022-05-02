2 мая
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Политика

Бабушка с флагом в Нальчике, взлом QIWI и «Google должен 7,2 млрд рублей». Что еще произошло 1 мая

Что произошло 1 мая в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 1 мая

  • Минобороны РФ:

— Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине;
— Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение семи военным объектам Украины. Среди них: четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Березовое Донецкой Народной Республики, Слатино и Барвенково Харьковской области;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 в районах населенных пунктов Запорожье и Артемовск. Поражены два склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Привольное и Шевченко Запорожской области, а также пятнадцать опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники. В результате ударов уничтожены до 140 человек личного состава и 19 единиц бронетехники ВСУ;
— Ракетными войсками и артиллерией в течение суток поражены 786 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 24 пункта управления и три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Грушевахи. Уничтожены до 200 человек личного состава, батарея реактивных систем залпового огня и до 20 единиц военной техники;
— Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровское Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24м воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межевая, Новобогдановка, Мироград, Широкая Балка, Приютное, Торское, Старомихайловская, Балаклея и Харцизск. Над населенным пунктом Токмак Запорожской области сбиты две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Также над населенным пунктом Семеновка Харьковской области уничтожены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 145 самолетов, 112 вертолетов, 672 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2703 танка и других боевых бронированных машин, 312 установок реактивных систем залпового огня, 1203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2514 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • Подразделениями российских Вооруженных Сил и народной милиции Донецкой Народной Республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался «режим тишины».
  • Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безыменное Донецкой Народной Республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь.
  • Эвакуированные российскими военнослужащими с завода «Азовсталь» гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Экономика, что с ней происходит

  • «Газпром» за 4 месяца снизил добычу газа на 2,5%, до 175,4 млрд кубов, сообщила компания. Экспорт в страны дальнего зарубежья за 4 месяца снизился на 26,9%, до 50,1 млрд кубов, передает РИА Новости.
  • ЕC сможет достигнуть целевых показателей по заполнению газохранилищ к зиме в случае отказа от двух третей поставок газа из России только при условии отключения от него европейских промышленных предприятий весной и летом 2022 года, сообщило немецкое издание Der Spiegel.

— Как отмечает издание, отказ Евросоюза от примерно 100 млрд куб. м российского газа невозможно компенсировать дополнительными поставками из других стран.

  • Германия переживает инфляционный шок в сфере торговли продуктами питания, что грозит серьезно ударить по группам населения с низким уровнем дохода, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на экспертов консалтинговой компании Ernst & Young. Газета указывает на то, что цены на продукты в марте в среднем выросли более чем на 6%, причем на свежие овощи они увеличились даже более чем на 14%, а растительное масло — на 17%.
Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/
  • Михаил Мишустин подписал документ о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%, а также продлении этой программы до конца 2022 года, сообщили в Кабмине.
  • С 1 мая Центробанк увеличивает максимально разрешенный объем операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. до 1 млн руб.

Что в России предпринимают для стабильности

  • Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочием определять временные особенности правового регулирования отношений в сфере электроэнергетики, газо-, тепло- и водоснабжения в 2022−2023 годах для устойчивой работы соответствующих отраслей.
  • Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта, минимальная ставка составляет 17,9%. Максимальная ставка по вкладам была снижена с 16% до 12%.
Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru
  • Путин запретил с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах.
  • Путин утвердил поправки об упрощении регистрации в РФ иностранных компаний. Они смогут встать на учет в налоговом органе после того, как российский банк, открывающий им счет, подаст соответствующее заявление.
  • Российские приставы завели в отношении американской корпорации Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в размере 7,2 млрд руб. за повторное неудаление запрещенного в России контента.

Реакции политиков

  • Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд заявлений:
    — Москва не ставит целью смену киевского режима, подобным занимаются только США;
    — Наши военные не будут подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы;
    — Россия была вынуждена заниматься разработкой гиперзвукового оружия, зная, что система ПРО США будет направлена против России;
    — Россия требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский приказал нацбатальонам прекратить сопротивление и отпустить мирных жителей;
    — США и Канада готовили неонацистские подразделения, которые вливались в ряды украинской армии;
    — Владимир Зеленский думает о том, как использовать неонацистов для борьбы с Россией.
Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
kremlin.ru
  • Президент Бразилии готов совместно с лидерами ряда стран, включая Эрдогана, посетить Москву для урегулирования ситуации на Украине, сообщил Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что Турция изучит возможность организации совместного визита. НАТО не собирается вмешиваться в конфликт на Украине, но в случае нападения РФ на одного из союзников будет дан необходимый ответ, заявил глава МИД Турции.
  • Зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 Мая и приближающимся Днем Победы. Видеозапись он выложил в своем Telegram-канале.

— В течение почти минутного ролика политик не произносит ни слова. Он подходит к белой доске и красным маркером пишет: «С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!» Ниже Медведев выводит большую латинскую букву Z — один из символов российской специальной военной операции на Украине, после чего поворачивается лицом к камере.

  • Мария Захарова отреагировала на приезд актрисы Анджелины Джоли во Львов. Она прокомментировала действия «гениев западного пиара».

Реакции: люди, сообщества

  • «Я патриот, и могу вам сказать, что мы должны любить свою Родину, воспевать ее и делать свою работу».

— Жасмин заявила, что российские артисты должны поддерживать свою страну в момент, когда в мире звучат призывы против РФ.

— Это часть нашей жизни, это часть великой истории и культуры, — добавила певица.

  • Комик Тревор Ноа на традиционном приеме корреспондентов в Белом доме пошутил над Джо Байденом.

— Он иронично прокомментировал политику президента США, сказав, что при Байдене в Штатах начался рост, особенно цен на все подряд.

— Я думаю, что с тех пор, как вы пришли в офис президента, начался рост. Ну вы знаете, цены на газ растут, цена на аренду растет, цена на еду растет. Все растет, — сказал он.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Над центральной площадью Мелитополя, находящегося под контролем российских вооруженных сил, подняли знамя Победы, чего не было многие годы из-за запрета украинских властей, пишет РИА Новости.
  • Изображение бабушки, которая вышла с советским флагом к украинским военным и отказалась обменять знамя на продукты, появилось на одном из зданий в Нальчике.
  • Хакеры заявили, что взломали QIWI. По их словам, они получили данные о 12,5 миллионах кредитных карт и 30 миллионов записей о платежах.

— В пресс-службе компании сообщили, что сервисы платежной системы QIWI работают в штатном режиме, и персональные данные клиентов находятся в безопасности. Об этом сообщают «Известия».

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 2 мая:

  • USD 74,8₽
  • EUR 90,5₽

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