Чехия не платит за газ рублями, iPhone подешевели, и дисквалификация кибеспортсмена Москаленко. Что еще произошло 30 апреля

Что произошло 30 апреля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 30 апреля Минобороны РФ: — ВС РФ уничтожили командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Покровское; — ВС РФ ракетами воздушного базирования уничтожили 17 объектов, в том числе пять огневых позиций артиллерии и установок РСЗО; — Авиация ВКС РФ поразила пять складов боеприпасов и горючего ВСУ за день, уничтожены свыше 200 националистов; — Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ; — С начала cпециальной военной операции уничтожено 2 678 танков и более 2 500 единиц специальной военной техники Украины; — Российские средства ПВО сбили в Херсонской области штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Российские военнослужащие доставили более 60 тонн гуманитарной помощи нуждающимся жителям города Изюма Харьковской области

нуждающимся жителям города Изюма Харьковской области В Изюм доставлены строительные материалы для восстановления Вознесенского собора , жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры , пострадавших в результате артиллерийских обстрелов ВСУ , продовольствие , предметы первой необходимости и канцелярские принадлежности.

, жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры пострадавших в результате артиллерийских обстрелов ВСУ продовольствие предметы первой необходимости и канцелярские принадлежности. В городе начались работы по приведению в порядок жизненно важных объектов. Специалисты работают над восстановлением энерго- и водоснабжения.

жизненно важных объектов. Специалисты работают над восстановлением энерго- и водоснабжения. Волонтеры из числа местных жителей активно помогают военнослужащим ВС РФ с приемом и распределением гуманитарной помощи между особо нуждающимися жителями. В первую очередь , необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми.

между особо нуждающимися жителями. В первую очередь необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми. Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.

Экономика , что с ней происходит

Чехия не станет платить за российский газ в рублях , так как это нарушит санкции. Об этом заявил глава правительства страны Петр Фиала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Действия России Фиала назвал «шантажом».

за российский газ в рублях так как это нарушит санкции. Об этом заявил глава правительства страны Петр Фиала на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Действия России Фиала назвал «шантажом». Германия в будущем тоже не собирается платить за газ из России в рублях, заявил глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер. «Мы не дадим себя шантажировать! И в будущем в том числе не будем платить за российский газ в рублях. Мы делаем все , чтобы скорейшим образом стать независимыми от России», — написал министр в своем Twitter.

— Ранее правительство Германии неоднократно упоминало о планах сократить зависимость от поставок российского сырья к концу 2022 года.

ЦБ вводит с 1 мая тарифы для трансграничных переводов в Системе быстрых платежей. Также распространяется действие ряда тарифов Банка России в СБП на переводы денежных средств в размере от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей , передает ТАСС.

в Системе быстрых платежей. Также распространяется действие ряда тарифов Банка России в СБП на переводы денежных средств в размере от рублей до , передает ТАСС. В России начинает действовать программа льготной ипотеки на новостройки по ставке 9%. При этом предельная сумма кредита осталась на уровне 12 млн рублей в Москве , Санкт-Петербурге , Московской и Ленинградской областях.

Ипотека. Pixabay.com

Реакции политиков

Эрдоган сообщил Гутерришу , что Турция готова оказать максимальную поддержку работе контактной группы ООН , России и Украины по гуманитарным коридорам. В свою очередь , Гутерриш проинформировал Эрдогана о контактах , состоявшихся в Москве и Киеве.

что Турция готова оказать максимальную , России и Украины по гуманитарным коридорам. В свою очередь Гутерриш проинформировал Эрдогана о контактах состоявшихся в Москве и Киеве. В латвийской Мадлиене снесли памятник советским воинам , павшим за освобождение республики от нацистов. Как заявила Мария Захарова , данный инцидент окажет негативное влияние на отношения Москвы и Риги.

— Возмущены вопиющим инцидентом со сносом памятного знака в Мадлиене Огрского края. При этом особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подобные явления приобретают в Латвии системный характер, — отметила дипломат.

«Мы намерены углублять кооперацию в миграционной сфере с государствами , которые заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве с Россией», — завил в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев.

— Особое внимание уделим людям, которые хотят переселиться в нашу страну с Украины или из республик Донбасса. Уже не как беженцы, а в плановом порядке, когда ситуация войдёт в норму. Создадим для них систему правовых преференций и иных форм поддержки, — подчеркнул политик.

Дмитрий Медведев. kremlin.ru

Вячеслав Володин прокомментировал , почему Россия перестала поставлять газ в некоторые страны Европы.

— На мой взгляд, это правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран. При этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях.

Реакции: люди , сообщества

Российскую киберспортивную команду Virtus. pro по Dota 2 дисквалифицировали с турнира, так как игрок Иван Москаленко (Pure) нарисовал букву Z на мини-карте прямо во время официального матча. Российский игрок извинился за произошедшее, передает «Коммерсант».

— Команда Virtus. pro также разорвала контракт с игроком Иваном Москаленко, сообщили на сайте команды.

Народный артист РФ Алексей Гуськов поблагодарил и поддержал российских военнослужащих во время церемонии вручения наград. Получившим ранения бойцам , отличившимся в ходе спецоперации на Украине , вручил госнаграды замминистра обороны РФ Николай Панков. Об этом сообщают «Известия».

поблагодарил и поддержал российских военнослужащих во время церемонии вручения наград. Получившим ранения бойцам отличившимся в ходе спецоперации на Украине вручил госнаграды замминистра обороны РФ Николай Панков. Об этом сообщают «Известия». Фронтмен группы «Би-2» Лева ушел от ответа на вопрос о срыве концерта из-за буквы Z.

— Говорил ли я, что из-за баннера было плохое освещение или звук? Я не уверен, что комета 24-го года каким-то образом повлияет на планету Земля. Она пройдет на расстоянии примерно трех километров, поэтому я думаю, что переживать абсолютно не стоит. Вы можете спокойно спать, — сказал фронтмен.

Актер Егор Дронов высказался об артистах , которые уезжают из России: «Я никого бы сейчас не судил и выводов бы не делал , время покажет».

— Актеры — это люди, которые в первую очередь работают своей эмоцией. То есть эмоция у актеров очень подвижна. Я думаю, что стрессу подвержены не только люди, которые где-то оказались, но и люди, которые живут в достаточно жестком для них информационном поле, — цитирует слова Дронова РИА Новости.

Информация , которую вы могли пропустить

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР, ЛНР и «на освобожденных территориях Украины», пишет «Коммерсант».

—Также российский лидер еще одним указом установил выплаты в 5 млн руб. и в 3 млн руб. при гибели или ранении госслужащих, командированных в ДНР и ЛНР.

В соцсетях стало популярным видео , на котором якобы запечатлена Анджелина Джоли, находящаяся во Львове. Люди на фоне и правда говорят на украинском языке. Однако неизвестно , действительно ли это звезда Голливуда , и правда ли она находится на Украине.

В России подешевели iPhone. Ретейлеры за последние две недели снизили цены на смартфоны до 30 процентов — «Известия».

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на 1 мая:

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Отличного начала мая! Загляните, что произошло 29 апреля: знамя в космосе, «казус» Би-2 и «До свидания, наш мармеладный мишка».