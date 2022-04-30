Знамя в космосе, «казус» Би-2 и «До свидания, наш мармеладный мишка». Что еще произошло 29 апреля

Главное за 29 апреля
- Минобороны РФ:
— Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в городе Киев;
— Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожены три тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение десяти военным объектам Украины. Среди них: девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Ильичевка;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью поражены 112 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское;
— Ракетными войсками в течение ночи поражены 13 военных объектов Украины. В районе села Гороховское Николаевской области выявлена и уничтожена пусковая установка вместе c боевым расчетом украинского ракетного комплекса «Точка-У», с которой вчера был нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Кроме того, нанесено поражение шести районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены три артиллерийских батареи ВСУ и дивизион реактивных систем залпового огня ВСУ;
— Артиллерийскими подразделениями в течение ночи выполнены 975 огневых задач. Поражен: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. В результате ударов уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей.
— Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2″ на российско-украинской границе в районе Нововодянное. Также в районе населенного пункта Каменка сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня „Смерч“;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 634 беспилотных летательных аппаратов, 278 зенитных ракетных комплексов, 2638 танков и других боевых бронированных машин, 304 установки реактивных систем залпового огня, 1175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2467 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках гуманитарной помощи раздали около двух тонн продовольствия и товаров первой необходимости в освобожденном поселке Луганской Народной Республики.
- Военнослужащие РФ регулярно собирают заявки в местах временного пребывания беженцев и населенных пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания ввиду отсутствия средств и обеспечения продовольствием.
- Среди тех, кто получает продуктовые наборы, есть многодетные семьи, в которых воспитывают до семерых детей. В числе беженцев есть дети и инвалиды, которые нуждаются в специальных медикаментах и средствах гигиены.
- В состав продуктовых наборов вошли рис, гречка, перловка, макароны, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия и чай.
Экономика, что с ней происходит
- Экономический прогноз Центробанка:
— Риски для ценовой и финансовой стабильности в России перестали нарастать;
— Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность импортозамещения, масштаб и скорость восстановления импорта;
— Есть пространство для нового снижения ставки в 2022.
- Власти Украины намерены наносить специальную маркировку на продукцию международных компаний, которые продолжают деятельность в России, сообщил замглавы налогового комитета Рады Ярослав Железняк
- Британская юридическая компания Clifford Chance приняла решение о прекращении деятельности в России с 31 мая, дела клиентов будут переданы новой фирме.
- Шестой пакет санкций Евросоюза против России может включать ограничения на импорт российской нефти.
- — Мы работаем над шестым пакетом санкций, и один из вопросов, который мы рассматриваем, — это та или иная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны это делать таким образом, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизируя при этом сопутствующий ущерб для себя, — передает ТАСС слова Валдиса Домбровскиса, замглавы Еврокомиссии.
- Полувагоны поработают на полставки.
— Ставки предоставления полувагонов будут падать в течение этого года на фоне сокращения экономики, согласны опрошенные „Коммерсантом“ эксперты и участники рынка. Однако они расходятся в оценке глубины падения.
— По мнению ИПЕМ, в негативном сценарии ставка упадет вдвое относительно февраля—марта. Другие участники рынка считают, что в сегменте долгосрочных контрактов можно ожидать сокращения на 20−30% к концу года.
- Булочно-кондитерский холдинг „Коломенский“ закрыл сделку по покупке 100% уставного капитала компании „Хлебный дом“, которым владеет финский производитель продуктов питания Fazer, пишут „Ведомости“.
- „Боржоми“ приостановит работу. Решение принято из-за финансовых проблем и трудностей „на основных рынках сбыта“, связанных с боевыми действиями на Украине. Бренд „Боржоми“ с 2013 г. принадлежит российской „Альфа-Групп“.
- „Стокманн“ откроет сети магазинов одежды под собственными брендами. Ритейлер зарегистрировал домены для Aurana, Bellucci, D. Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci, сообщает „Коммерсант“.
- Производитель мармеладных мишек Haribo решил приостановить поставки своей продукции в Россию. Причина: рост цен на сырье и увеличение тарифов на перевозку.
- Российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за запрета Евросоюза (ЕС) на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов, из-за чего существует риск сокращения ассортимента колбасной продукции.
Реакции политиков
- Госдума может в июне рассмотреть в первом чтении проект федерального закона „О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием“, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
- В США не cмогли подтвердить приписываемое РФ применение химоружия на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что этот вопрос находится на рассмотрении.
- МИД вводит персональные санкции против представителей Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов.
— В ответный российский „черный список“ внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против нашей страны, — говорится в сообщении ведомства.
- В текущих условиях есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, касающихся миграционной политики, с другими странами, сказал Медведев.
- Глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу „Аль-Арабия“ обвинил Запад в фактической краже российских золотовалютных резервов, которые из-за санкций оказались заморожены. Он отметил, что формировались эти резервы за счет денег, которые сами же западные страны и переводили в счет оплаты газовых поставок.
— Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета „Газпрома“ и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные „друзья“ украли у нас более чем 300 млрд долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно, — сказал он.
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Лавров также дал интервью китайскому агентству Синьхуа. Тезисы:
— Переговоры России и Украины идут непросто из-за подстрекательств западных кураторов Киева;
— Делегации в ежедневном режиме по видеосвязи обсуждают проект договора;
— Помимо безъядерного статуса Украины и денацификации обсуждается отмена санкций;
— Страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению российской операции путем политических договоренностей Москвы и Киева;
— США и ЕС намерены воевать с Россией „до последнего украинца“, им безразлична судьба Украины как самостоятельной страны;
— Если страны НАТО заинтересованы в урегулировании, они должны перестать поставлять Украине оружие;
— Российская операция развивается строго по плану, цели будут достигнуты, несмотря на противодействие оппонентов;
— Российские военные делают все, чтобы избежать потерь среди мирного населения;
— Русофобская линия Запада не имеет перспектив: ослабить нас не получится;
— В ответ на санкции сфокусируемся на дедолларизации, деофшоризации, импортозамещении, укреплении технологической самостоятельности;
— Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира, вводя санкции против России;
— Россия намерена добросовестно исполнять контрактные обязательства по экспорту энергоносителей, удобрений, сельхозпродукции.
Реакция: люди, сообщества
- „YouTube“ продолжает свой поход против свободы слова и любых альтернативных западным точек зрения», написала в Telegram-канале Мария Захарова.
— Только вдумайтесь, заблокированным оказалось мероприятие официального представителя Министерства иностранных дел с участием российских и зарубежных СМИ, в ходе которого были озвучены российские внешнеполитические позиции по широкому кругу вопросов, — отметила представитель МИД.
- А еще Захарова призвала любить друг друга. Таким комментарием она отреагировала на травлю группы «Би-2». Они отказались выступать в зале под символом Z. Захарова считает реакцию на поступок музыкантов «казусом исполнителя».
— Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех, — написала она.
- Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев развернули в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.
- Половецкие каменные статуи на вершине горы Кремянец в Харьковской области стали мишенью для украинских военных. Кадры поврежденных памятников с тысячелетней историей появились в сети.
- Памятник советским воинам-освободителям в Таллине, также известный как Бронзовый солдат, подвергся новому акту вандализма, сообщила газета Postimees со ссылкой на полицию.
Информация, которую вы могли пропустить
- Универсиаду-2023 перенесли из Екатеринбурга. «Сегодня на онлайн-заседании Исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2023 года», — говорится в сообщении на сайте FISU.
- Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
- С 1 мая Сбербанк снизит ставки по ипотеке по базовым продуктам. В частности, на новостройки и приобретение объектов на вторичном рынке. Минимальная ставка составит 13,9%.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на субботу:
- USD 71₽
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