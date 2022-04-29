29 апреля
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Потребитель

Из-за оболочек уменьшится ассортимент сосисок и колбасы

Российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за запрета Евросоюза (ЕС) на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов, из-за чего существует риск сокращения ассортимента колбасной продукции, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Колбаса, сосиски, копчености.
Колбаса, сосиски, копчености.
СС0

Европа была основным поставщиком колбасных оболочек в Россию.

Однако с 10 июля ЕС вводит запрет на поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов.

Директор полиграфического предприятия «Кюко Тамп» Александр Поляков предупредил — из-за санкций мясоперерабатывающие заводы в ближайшее время столкнутся с «отсутствием в среднесрочной перспективе в должном объеме» оболочек для различных видов колбас.

По его словам, отечественное производство не сможет в полной мере удовлетворить спрос, что приведет «к существенному сокращению ассортимента пищевых продуктов», пишет Lenta.ru.

Поставки по действующим контрактам возможны до 10 июля, однако иностранным производителям упаковки уже поступила директива не принимать заказы из России с 9 апреля.

Запасов оболочки в России, по словам Полякова, хватит примерно на три месяца, а затем может возникнуть дефицит, который отразится на производстве.

«В ближайшей перспективе мы увидим резкое сокращение ассортимента колбас на прилавках российских магазинов», — резюмировал он.

В Минсельхозе заявили, что трудности с поставками отечественные производители решают «за счет переориентации на другие рынки и поиска альтернативных поставщиков».

Ранее сообщалось, что производство апельсинового сока может сократиться в России.

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