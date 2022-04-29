Ракетный удар по Херсону, исторический рост цен в мире и ответ губернатора Соловьеву. Что еще произошло 28 апреля

Главное за 28 апреля

Минобороны РФ:

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырём военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей;

— Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач. Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники;

— Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины;

— Уничтожено пять беспилотников. Также сегодня утром средствами ПВО был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области. Целью удара была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области;

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Александровка, Гусаровка, Долгенькое и Барвенково;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 76 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей;

— Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники. Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников. Также в течение дня сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета.

27 апреля около 23 часов московского времени украинскими вооруженными силами был нанесён массированный ракетный удар баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части город Херсон.

— Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения. Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена. Нанесение ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права.