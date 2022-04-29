Ракетный удар по Херсону, исторический рост цен в мире и ответ губернатора Соловьеву. Что еще произошло 28 апреля

Главное за 28 апреля
-
Минобороны РФ:
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи нанесено поражение четырём военным объектам Украины. Поражено два района сосредоточения живой силы и военной техники противника. Также уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Барвенково и Ивановка;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за сутки поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожено более 300 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей;
— Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 408 огневых задач. Поражено 18 пунктов управления и 383 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники;
— Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Николаевка Луганской Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины;
— Уничтожено пять беспилотников. Также сегодня утром средствами ПВО был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюм Харьковской области. Целью удара была городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области;
— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Александровка, Гусаровка, Долгенькое и Барвенково;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 76 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей;
— Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники. Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников. Также в течение дня сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета.
-
27 апреля около 23 часов московского времени украинскими вооруженными силами был нанесён массированный ракетный удар баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части город Херсон.
— Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения. Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена. Нанесение ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права.
- Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
- Бундестаг выступил за всеобъемлющую поддержку Украины и поставку республике тяжелого вооружения, сообщается на сайте немецкого парламента.
Экономика, что с ней происходит
- Всемирный банк прогнозирует исторический рост цен в мире на энергоносители (50%) и неэнергетические товары (20%) в 2022 году в связи с ситуацией вокруг Украины.
- Накануне «Газпром» прекратил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Это решение было принято в связи с тем, что обе компании отказались платить за газ в рублях. На этом фоне цены на газ в Европе выросли на 21%, до $1350 за 1 тыс. куб. м.
- Компания «Газпром» сообщила, что Польша вопреки своим заявлениям продолжает покупать российский газ после остановки прямых поставок. Однако теперь страна покупает его реверсом из Германии в объеме около 30 млн куб. м. в сутки.
- Представители десяти стран Евросоюза на закрытой встрече 27 апреля потребовали от Еврокомиссии более четких формулировок по вопросу поставок газа из России, сообщают источники Bloomberg.
- Долей британской BP в «Роснефти» заинтересовалась Индия. Министерство нефти и природного газа Индии обратилось к крупным нефтекомпаниям страны с просьбой оценить возможность ее покупки, пишет индийское издание Economic Times со ссылкой на источники.
- С начала военной операции на Украине Россия почти удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам ЕС. По данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, даже при общем снижении объема этих продаж рост цен на энергоносители принес России около €62 млрд.
- Международные резервы РФ на 22 апреля составили $607,1 млрд против $611,1 млрд на 15 апреля.
- Минстрой России планирует помогать в восстановлении Мариуполя, сейчас идет обследование, заявил РИА Новости глава ведомства.
- Росздравнадзор ведет переговоры с некоторыми производителями об увеличении объемов поставок лекарств в РФ.
- Автодилер Inchcape заявил об уходе из России. Компания продает бизнес локальному менеджменту за €76 млн.
- «Интеррос» Владимира Потанина покупает долю в 35% в TCS Group, принадлежавшую ранее трасту семьи Олега Тинькова.
- Порядка 600 тыс. человек ушли в простой или находятся под риском увольнения из-за ухода ряда иностранных компаний из РФ, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
- Ростуризм заявил о работе над запуском с мая перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию.
- Транспортная группа Fesco запускает регулярный железнодорожный сервис между Россией и странами Европы, сообщает компания.
- Чешский холдинг Omnipol покупает 100% акций авиастроительной компании Aircraft Industries (Чехия) у нынешнего российского владельца, говорится в сообщении компании.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что китайские и корейские автопроизводители Haval, KIA и Hyundai продолжают сборку машин в России. Минпромторг рассчитывает на принятие иностранными автоконцернами решения о работе в РФ не позже июня.
- РФ готова взять под контроль СП, выпускающее двигатели для SSJ-100, если французская Safran решит выйти из проекта.
- Индонезийский запрет на экспорт касается сырого пальмового масла, а Россия импортирует из Индонезии только рафинированное, которое не попадает под этот запрет, поэтому российские перерабатывающая, кондитерская, хлебопекарная отрасли от этого нововведения не пострадают.
- Japan Tobacco рассматривает возможность выхода из бизнеса в РФ. У компании в России четыре завода. Она является крупнейшим игроком на российском табачном рынке с долей, близкой к 40%.
- Владелец косметических брендов Max Factor и CoverGirl решил прекратить работу в России.
- Сеть магазинов OBI в России намерена купить группа инвестиционно-строительных компаний MAX, сообщила ФАС. MAX подала заявку на одобрение сделки.
Что в России предпринимают для стабильности
- Президент России Владимир Путин поручил отменить ввозные таможенные пошлины на некоторые виды сельхозтехники, которые не имеют аналогов в России, и автозапчастей к ней. Мера коснется свеклоуборочных, свеклосеющих и картофелеуборочных комбайнов, а также машин, применяемых в садоводстве.
- Правительство создаст штаб по транспортно-логистическим коридорам с участием министерств и бизнеса, сообщил представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
- Минфин РФ разработал и внес в правительство проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых, говорится в сообщении министерства. Государственная программа заработает с 1 мая и продлится до конца года.
Политика: встречи и обсуждения
- Члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи, заявил генсек альянса Столтенберг.
- Белоруссия готова обеспечить Россию любой техникой после ухода с российского рынка ряда западных компаний, заявил Александр Лукашенко.
- Накачивание западными вооружениями Украины и других стран угрожает безопасности континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность, — сказал Песков, комментируя заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о поставках вооружений другим странам, кроме Украины.
- Власти США пока не обсуждают возможность отмены антироссийских санкций, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, для снятия ограничений необходимо как минимум прекращение огня на Украине.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Анкара рассчитывает на установление мира на Украине в ближайшее время.
— Мы желаем, чтобы мир в регионе установился в ближайшее время. Гутерриш посетил Турцию, провел с нами переговоры и отправился в Россию. Он мне позвонил после его встреч с Путиным и Лавровым, сказал, что они были положительными. Путин также сказал, что считает их положительными, он заявил, что участие ООН является положительным развитием событий с точки зрения будущего.
Реакция: люди, сообщества
- Roland Garros не будет отстранять россиян и белорусов от теннисного турнира.
- Фонд предпринимателя Юрия Мильнера и его супруги Юлии Breakthrough Prize объявил, что пожертвует беженцам с Украины $100 млн.
— Первоначальный взнос от фонда Breakthrough Prize составляет $100 млн. Большая часть средств будет направлена на поддержку гражданских лиц, покидающих Украину. Это будет первым шагом перед распространением действия инициативы на другие регионы, — говорится в заявлении.
Информация, которую вы могли пропустить
- VK договорилась с «Яндексом» о покупке сервисов «Новости» и «Дзен», сообщает компания.
- Компания Paramount приостановила вещание своих телеканалов Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy, а также MTV на территории России.
- Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал телеведущему Владимиру Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков», «следить за языком». Губернатора в этом поддержал и член Совета федерации Эдуард Россель. Телеведущий в ответ посоветовал им определиться «с кем они» во время военной операции.
- Европейский союз заморозил активы представителей российской элиты на сумму более $30 млрд, а Соединенные Штаты — на сумму свыше $1 млрд.
Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на пятницу:
- USD 72,3₽
- USD 75,31₽
Отличной пятницы! Вот что произошло 27 апреля: Европа спорит из-за рублей, бабушка для «Роскосмоса» и дело знатока Аскерова.