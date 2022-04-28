Европа спорит из-за рублей, бабушка для «Роскосмоса» и дело знатока Аскерова. Что еще произошло 27 апреля

Что произошло 27 апреля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 27 апреля Минобороны РФ: — Российские военные за сутки эвакуировали в РФ более 16,4 тыс. жителей ДНР, ЛНР и Украины; — Украинские националисты оборудуют опорные пункты и размещают тяжелое вооружение в госпиталях, выгоняя больных, в том числе военнослужащих ВСУ; — ВСУ по ошибке обстреляли центральный рынок в Лисичанске, теперь на месте готовится провокация, чтобы обвинить ВС РФ в военных преступлениях; — ВОЗ не обращает внимания на факты размещения огневых позиций и вооружения националистов в больницах; — Российскими средствами противовоздушной обороны в Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил; — Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 38 военных объектов Украины. Среди них семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса: один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения украинской военной техники; — Уничтожено свыше 210 националистов; — Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины. «Подразделениями артиллерии в течение дня выполнено 309 огневых задач. Поражены: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Решение США о поставке вертолетов Украине , предназначенных Афганистану , грубо нарушает основы международного права и положения российско-американских контрактных документов. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству ( ФСВТС).

, предназначенных Афганистану грубо основы международного права и положения российско-американских контрактных документов. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству ФСВТС). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил задокументировать факты противоправных действий ВСУ на территории Курской и Воронежской областей.

ВСУ на территории Курской и Воронежской областей. В НАТО заявили , что Россия может попытаться повлиять на вступление Швеции в альянс — это может произойти одновременно разными способами , чтобы «оказать давление» на средства массовой информации , общественное мнение и лиц , принимающих решения.

что Россия может попытаться повлиять на — это может произойти одновременно разными способами чтобы «оказать давление» на средства массовой информации общественное мнение и лиц принимающих решения. Херсонская область, которая граничит с Крымом , с 1 мая переходит в рублевую зону. Переходной период займет до четырех месяцев , в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.

Экономика , что с ней происходит

«Газпром» приостановил подачу газа в Польшу и Болгарию. Ранее эти страны отказались платить за «голубое топливо» в рублях. «Газпром» напомнил , что Болгария и Польша — транзитные государства.

— В том случае, если они начнут несанкционированный отбор сырья из объемов, предназначенных для третьих стран, поставки для транзита сократятся на эту величину. Евросоюз значительно нарастит во временном режиме закупки российского газа через государства, готовые платить в рублях, чтобы компенсировать прекращение поставок в Польшу и Болгарию.

Финляндия приняла решение не платить за российский газ в рублях, заявила министр по делам Европы Титти Туппурайнен. «Мы не согласны с выплатой в рублях , ее можно рассматривать как шантаж России и как часть геополитических усилий России», — подчеркнула она. Причем 94% газа Финляндия получает из России.

Деньги. Рубли. Монеты. СС0

Десять европейских покупателей российского газа уже открыли спецсчета в Газпромбанке — Bloomberg.

— Bloomberg. Еврокомиссия призвала компании не идти на требования России по оплате газа в рублях , поскольку это нарушает санкции ЕС , что будет нести для компаний «высокие риски». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок газа «шантажом» и добавила , что ЕС готов к такому сценарию и планирует ответ.

, поскольку это , что будет нести для компаний «высокие риски». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок газа «шантажом» и добавила что ЕС готов к такому сценарию и планирует ответ. Евросоюз работает над новым пакетом санкций против России. Глава Еврокомиссии сообщила , что обсуждается тема нефти. Какие именно санкции будут приняты в шестом пакете , она не уточнила.

против России. Глава Еврокомиссии сообщила что обсуждается тема нефти. Какие именно санкции будут приняты в шестом пакете она не уточнила. Премьер Польши считает , что Россия пока неплохо справляется с санкциями , поэтому Варшава старается разработать новые санкционные пакеты.

что Россия пока , поэтому Варшава старается разработать новые санкционные пакеты. Правительство Швейцарии вводит новые санкции против России , которые предполагают , в том числе , запрет на импорт бурого и каменного угля , древесины , цемента , морепродуктов и икры. Меры приняты в рамках решения присоединиться к последним санкциям ЕС против России из-за ситуации на Украине.

которые предполагают в том числе бурого и каменного угля древесины цемента морепродуктов и икры. Меры приняты в рамках решения присоединиться к последним санкциям ЕС против России из-за ситуации на Украине. Промпроизводство в РФ в марте выросло на 3% , за первый квартал 2022 года — на 5,9% , свидетельствуют данные Росстата. Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,56% против 0,2% неделей ранее — годовая инфляция с 16 по 22 апреля ускорилась до 17,7% . Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 1,2% .

, за первый квартал 2022 года — на , свидетельствуют данные Росстата. Недельная инфляция в РФ ускорилась до против неделей ранее — годовая инфляция с 16 по 22 апреля ускорилась до . Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на . Россия в январе — феврале 2022 года сохранила второе место в мире по объемам добычи нефти , уступив первое место США. Так , в январе РФ добывала 10,968 млн баррелей нефти в сутки против 11,371 б/с в США. В феврале добыча снизилась до 10,606 млн против 11,6 млн в США. Всего за январь — февраль Россия добыла 88,7 млн тонн нефти.

уступив первое место США. Так в январе РФ добывала млн баррелей нефти в сутки против в США. В феврале добыча снизилась до млн против млн в США. Всего за январь — февраль Россия добыла нефти. Добыча российской нефти в 2022 году может упасть на 17% , дальнейшую судьбу продаж энергоресурсов из России пока сложно предсказать , заявил министр финансов Антон Силуанов.

, дальнейшую судьбу продаж энергоресурсов из России пока сложно предсказать заявил министр финансов Антон Силуанов. Минфин России не исключает закупку в Гохран алмазов «Алросы» в 2022 году , сообщил Силуанов.

в 2022 году сообщил Силуанов. OBI ( немецкая сеть строительных и хозяйственных товаров) снова начала работу в России. Открылся магазин в «Авиапарке» в Москве , другие гипермаркеты возобновят работу к 11 мая. Сеть временно будет существовать под прежним брендом , а затем произойдет ребрендинг.

OBI. wikipedia.org/

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil объявила форс-мажор и приступила к снижению добычи нефти на проекте «Сахалин-1».

Политика: встречи и обсуждения

Президент России Владимир Путин назвал ставку Запада на русофобов и неонацистов новым геополитическим оружием: «Недруги нашей страны форсировали создание нового геополитического оружия. Собственно , новым оно не является , но они , безусловно , придали ему новые силы , новые импульсы. Сделали ставку на русофобию и неонацистов , из года в год нагло , бесцеремонно превращая соседнюю с нами страну , Украину , в «анти-Россию», — сказал он на встрече с членами Совета законодателей.

Еще немного заявлений Путина:

— Гарантируем, что Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас;

— Все задачи специальной военной операции на Украине и в Донбассе будут безусловно выполнены;

— Российская армия упредила масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям;

— Оппонентам РФ в мире просто не нужна такая большая страна, как Россия;

— Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, они должны знать, что наши встречные удары будут молниеносными, быстрыми;

— Планы экономического удушения России провалились;

— Необходимо подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям, если долг будет возмещен;

— В России будут проиндексированы пенсии и зарплаты бюджетников.

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил , что ВСУ захватят Приднестровье «по щелчку пальцев», если Молдавия попросит. Президент Молдавии Майя Санду заявила , что могла ошибаться , когда возложила ответственность за теракты в Приднестровье на внутренние силы в непризнанной республике.

заявил что ВСУ захватят Приднестровье «по щелчку пальцев», если Молдавия попросит. Президент Молдавии заявила что могла ошибаться когда возложила ответственность за теракты в Приднестровье на внутренние силы в непризнанной республике. «Единая Россия» хочет привлекать студентов для восстановления Донбасса. Подать это хотят в виде «молодежных стройотрядов», а работу должны будут зачитывать как учебную , ознакомительную или производственную практику в вузах. Соответсвующее поправки в законодательстве уже готовятся.

«В ряде регионов существует дефицит рабочей силы из-за отъезда иностранцев. Чтобы это не повлияло на сроки реализации важных проектов, есть предложение создавать на базе студенческих и молодежных организации специальные стройотряды. ИЗ добровольцев сформируют отряды и для восстановления социальной инфраструктуры ЛДНР и освобожденных территорий Украины», — пояснил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил , что Россия делает все, чтобы Украина стала мирным , свободным , суверенным государством без нацистской идеологии.

Информация , которую вы могли пропустить

Произошел обмен заключенных — гражданина РФ на гражданина США. Американец Тревор Рид после обмена заявил , что не имеет претензий и жалоб к администрации мордовской колонии , в которой отбывал срок. Первые комментарии Константина Ярошенко после освобождения: «Наручники , вот такая скоба , цепь закрывается. Руки никуда не двигаются. Говорю: «Ну отпусти , мне больно» <…> Как они надо мной издевались , пока меня депортировали. Надо мной так в тюрьме не издевались , как они меня депортировали. Они просто меня уничтожали. За двое суток я пережил 10 лет».

Ассоциация владельцев кинотеатров просит принять меры поддержки отрасли в ближайший месяц. В организации подчеркнули , что даже успешные примеры показа индийского и корейского кино , а также знаковых российских и советских картин не способны вернуть массового зрителя в кинотеатры в отсутствие зрелищного кино.

просит принять меры отрасли в ближайший месяц. В организации подчеркнули что даже успешные примеры показа индийского и корейского кино а также знаковых российских и советских картин не способны вернуть массового зрителя в кинотеатры в отсутствие зрелищного кино. Главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на федеральном канале назвала артиста Максима Галкина геем и мразью , потому что он не любит Россию. Она также указала , что Галкин женился на пожилой женщине — Алле Пугачевой — ради бабок.

На знатока передачи «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели уголовное дело за реабилитацию нацизма. В соцсети он назвал вором полководца Георгия Жукова за то , что военачальник якобы «для личных нужд вывозил трофеи из Германии».

завели уголовное дело за реабилитацию нацизма. В соцсети он назвал вором полководца Георгия Жукова за то что военачальник якобы «для личных нужд вывозил трофеи из Германии». Московского депутата Алексея Горинова арестовали по делу о распространении фейков о российской армии. Вторым фигурантом дела проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Однако она успела покинуть Россию.

арестовали по делу о распространении фейков о российской армии. Вторым фигурантом дела проходит глава совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Однако она успела покинуть Россию. Басманный суд арестовал еще троих подозреваемых в подготовке убийства Владимира Соловьева . Первый в суде просил не заключать его под стражу , потому что при задержании он сломал ногу и не сможет сбежать. Второй заявил , что последние 9 лет провел в психбольнице. Третий отсидел за убийство 7 лет.

. Первый в суде просил не заключать его под стражу потому что при задержании он сломал ногу и не сможет сбежать. Второй заявил что последние 9 лет провел в психбольнице. Третий отсидел за убийство 7 лет. Изображение украинской бабушки с красным флагом нанесут на ракету «Союз», об этом заявил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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