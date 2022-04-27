Володин: Россия делает все, чтобы стала мирной Украина, где генпрокурора надо наказать

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале , что на Украине творится беззаконие, которое необходимо исправлять.

Володин отметил, что беззаконие творится на Украине при попустительстве генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По мнению спикера ГД, глава украинской прокуратуры предала народ и интересы своей страны.

«Россия делает все, чтобы Украина стала мирным, свободным, суверенным государством без нацистской идеологии. Правоохранительным органам Российской Федерации необходимо проанализировать решение генерального прокурора Украины в отношении депутатов государственной Думы и привлечь к ответственности», — указал Володин.

Речь идет о решении Венедиктовой предъявить обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины лично Володину и 418 депутатам.

Напомним, в феврале на заседании Госдумы поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик.