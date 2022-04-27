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Политика

Володин: Россия делает все, чтобы стала мирной Украина, где генпрокурора надо наказать

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что на Украине творится беззаконие, которое необходимо исправлять.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

Володин отметил, что беззаконие творится на Украине при попустительстве генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По мнению спикера ГД, глава украинской прокуратуры предала народ и интересы своей страны.

«Россия делает все, чтобы Украина стала мирным, свободным, суверенным государством без нацистской идеологии. Правоохранительным органам Российской Федерации необходимо проанализировать решение генерального прокурора Украины в отношении депутатов государственной Думы и привлечь к ответственности», — указал Володин.

Речь идет о решении Венедиктовой предъявить обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины лично Володину и 418 депутатам.

Напомним, в феврале на заседании Госдумы поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик.

«Граждан Украины необходимо спасать от такого генпрокурора. Украина потеряла суверенитет. Почему это не волновало генпрокурора? Страной управляет НАТО. Почему генпрокурор не вмешался?
Нацисты захватили власть. Почему не противодействовал? Мирных граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР, истязали и расстреливали. А жителей Одессы сожгли живьем. Ноль реакции», — добавил Володин.

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