Госдума одобрила признание ДНР и ЛНР. Обращение незамедлительно направят Путину

Депутаты Госдумы большинством голосов проголосовали за проект постановления о необходимости признания ЛНР и ДНР, сообщает РИА «Новости» .

Решение о признании самопровозглашенных республик приняли 15 февраля на пленарном заседании парламента.

«Обращение будет направлено президенту незамедлительно», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз.

Кроме того, признание оградит людей от «политики геноцида по отношению к жителям республик», а также укрепит мир и стабильность в регионе.

«За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», — цитирует РБК текст обращения.

Паспорт ДНР gazeta.ru

Напомним, 19 января депутаты представили проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании республик Донбасса.

14 февраля в Госдуму внесли проект постановления о консультации с МИД по документу о признании.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР расценят как выход из Минских соглашений.

Кстати, Володин, комментируя возможное признание республик, заявил, что Россия не может допустить «игнорирование Минских соглашений Киевом» и планы НАТО «оккупировать Украину».