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Политика

Спикер Госдумы готов обсуждать предложение коммунистов о просьбе к Путину признать ЛНР и ДНР

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что внесенный КПРФ проект постановления палаты по вопросу признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и соответствующего обращения к президенту требует обсуждения.

Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Затем по итогам консультаций, считает спикер, вопрос можно рассматривать на Совете Госдумы, сообщает «Интерфакс».

По словам Володина, «игнорирование Минских соглашений» Киевом и планы НАТО «оккупировать Украину» Россия допустить не может.

Он также подчеркнул — Москва должна искать способ защитить соотечественников в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Ранее проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР внесли в Госдуму.

В 2019 году глава ДНР заявил, что его республика должна войти в состав России.

Летом 2021 года Путин написал статью об Украине: «Все больше убеждаюсь, что Киеву не нужен Донбасс».

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