Глава ДНР заявил, что его республика должна войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что главная цель ДНР — максимальная интеграция в российское пространство. Об этом пишет РИА «Новости».

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федерального округа», — заявил Пушилин на своём сайте. По его мнению, народ Донбасса «настроен оптимистично» после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

Тогда Путин подчеркивал, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, и у России нет желания создавать проблемы Киеву. Однако глава РФ считает, что ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. За следующие четыре месяца российские паспорта получили более 15 тысяч жителей.

Ранее КПРФ Геннадий Зюганов призвал Путина присоединить Донбасс к РФ. На месте президента он сделал бы это немедленно, уверен глава компартии.