На Украине придумали новый способ победить Россию

Он выразил мнение, что санкции нужны только для украинской политики, а победить Россию они не смогут. Чтобы взять вверх, нужно сделать граждан Украины "более счастливыми", цитирует слова украинского депутата РИА "Новости".

"Мы не должны думать, что санкции побеждают, мы должны думать, что побеждать должны мы. Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу: в России, Белоруссии, Венгрии и Польше будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине. Какие санкции? Вы сами против себя ввели санкции, когда не даете нормальным людям, которые умеют управлять экономикой, ей управлять, а ставите на нее тех, кто ближе к вам по потокам", — рассказал депутат Рабинович.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины. Ряд западных стран ввел санкции против Москвы, обвинив ее во вмешательстве в конфликт в Донбассе, при этом украинские политики неоднократно называли Россию "врагом".