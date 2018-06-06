Порошенко намекнул на то, что Путин — "фюрер", чем умилил до слез Симоньян

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян за ее высказывание о Путине, как о вожде. Порошенко заявил, что слово "вождь" можно перевести как "фюрер". Симоньян посмеялась в Twitter над тем как украинский президент знает русский язык.
Маргарита Симоньян,
главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT:
— Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?
Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?https://t.co/YAk5R87P5N— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июня 2018 г.
Как Порошенко сказал про фюрера
Президент Украины в интервью испанской газете El Pais рассказала о том, что "Каталония и Украина стали жертвами российских фейковых новостей". В Inosmi публикуют полный перевод этой беседы.
В частности, испанский журналист Давид Аландете спросил Петра Порошенко:
— Когда в марте Путин одержал победу на выборах, Маргарита Симоньян, глава RT и Sputnik, очень обрадовалась, назвав его "вождем". Этот термин, среди прочего, использовался по отношению к Сталину. Россия его восхваляет?
На что глава украинского государства ответил:
— Сталин был ответственным за геноцид на Украине, он спровоцировал голод. Восемь миллионов человек погибли. Сталин был таким же тираном, как и Гитлер. А сейчас в российских телепередачах, в биографиях, в фильмах и других продуктах пропаганды его изображают героем наших дней. Это крайне опасно.
Поэтому Россия напала на Украину, ведь Украина всегда была против того, чтобы входить в СССР или Российскую империю. Просто посмотрите, как Путин говорит, что величайшей трагедией XX века была не Вторая мировая война, а распад Советского Союза.
Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер".
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