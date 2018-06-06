Порошенко намекнул на то, что Путин — "фюрер", чем умилил до слез Симоньян

— Сталин был ответственным за геноцид на Украине, он спровоцировал голод. Восемь миллионов человек погибли. Сталин был таким же тираном, как и Гитлер. А сейчас в российских телепередачах, в биографиях, в фильмах и других продуктах пропаганды его изображают героем наших дней. Это крайне опасно.

Поэтому Россия напала на Украину, ведь Украина всегда была против того, чтобы входить в СССР или Российскую империю. Просто посмотрите, как Путин говорит, что величайшей трагедией XX века была не Вторая мировая война, а распад Советского Союза.

Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер".