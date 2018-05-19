Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится россиянам для отступления

"Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живёт также большое количество украинцев", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Порошенко выразил уверенность, что "агрессор", т.е. Россия "понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления", а россиянам этот мост пригодится для отступления.

Он вновь обвинил российские власти в "преследовании" крымских татар на полуострове, а выборы президента в Крыму назвал "нелегитимными".

Ранее в американском издании Washington Examiner появился материал журналиста Тома Рогана, который призывает Украину разбомбить открытый 15 мая мост через Керченский пролив.