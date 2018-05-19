Порошенко заявил, что Крымский мост понадобится россиянам для отступления

Украина намерена "использовать" Крымский мост для связей с Кубанью, заявил Пётр Порошенко
"Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живёт также большое количество украинцев", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.
Порошенко выразил уверенность, что "агрессор", т.е. Россия "понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления", а россиянам этот мост пригодится для отступления.
Он вновь обвинил российские власти в "преследовании" крымских татар на полуострове, а выборы президента в Крыму назвал "нелегитимными".
Ранее в американском издании Washington Examiner появился материал журналиста Тома Рогана, который призывает Украину разбомбить открытый 15 мая мост через Керченский пролив.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.