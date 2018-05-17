В США предложили разбомбить Крымский мост

В американском издании Washington Examiner появился материал журналиста Тома Рогана, который призывает Украину разбомбить открытый 15 мая мост через Керченский пролив, пишет ИноСМИ.
Том Роган,
журналист Washington Examiner:
— Владимир Путин открыл Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий украинский полуостров Крым с территорией России. Путин сделал это в типичной для него манере, возглавив колонну автомобилей, проехавшую по мосту.
Теперь пришло время Украине разрушить элементы этого моста.
Хотя такой шаг будет представлять собой эскалацию конфликта с Путиным и неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России, этот мост является вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации. Разумеется, с точки зрения Путина, в этом и заключается вся суть. Этот мост обошелся российскому правительству, стоящему на пороге банкротства, в миллиарды долларов, однако он является наглядным свидетельством физического и психологического присвоения Россией части территорий Украины.
К счастью, у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолеты вполне смогут нанести по нему удары, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать.
Реакция на эту публикацию в России
В посольстве России в США заявили, что за такую публикацию в отношении американского журналиста могут возбудить уголовное дело:
— Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей. Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определённой части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией.
Напоминаем, что российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма, осуществляющих пропаганду терроризма.
Маргарита Симоньян,
главный редактор МИА "Россия сегодня":
— Еще раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию дает, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня все.
Юрий Швыткин,
председатель Комитета Государственной думы по обороне:
— Не передать тот гнев, который возник, когда мы узнали о данной публикации в американском издании. Это агрессия по отношению к вопросам обеспечения стабильности, к теме развития и продвижения вперед всего прогрессивного человечества в целом.
Как уточнил депутат Швыткин, Крымский мост охраняется и любые разведовательно-диверсионные действия будут пресечены, пишет "Регнум".
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