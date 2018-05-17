В США предложили разбомбить Крымский мост

— Владимир Путин открыл Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий украинский полуостров Крым с территорией России. Путин сделал это в типичной для него манере, возглавив колонну автомобилей, проехавшую по мосту.

Теперь пришло время Украине разрушить элементы этого моста.

Хотя такой шаг будет представлять собой эскалацию конфликта с Путиным и неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России, этот мост является вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации. Разумеется, с точки зрения Путина, в этом и заключается вся суть. Этот мост обошелся российскому правительству, стоящему на пороге банкротства, в миллиарды долларов, однако он является наглядным свидетельством физического и психологического присвоения Россией части территорий Украины.

К счастью, у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолеты вполне смогут нанести по нему удары, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать.