Путин открыл Крымский мост и проехал по нему за рулем КамАЗа

Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин на открытии Крымского моста. 15 мая 2018 года. Фото: kremlin.ru.

Перед поездкой Владимир Путин побывал в центре управления, который будет круглосуточно контролировать эксплуатацию моста, и пообщался с рабочими.

Строители Крымского моста назвали Владимира Путина "лучшим президентом". Так они обратились к российскому лидеру после его речи на церемонии открытия автомобильной части моста через Керченский пролив. "А вы лучшие люди и лучшие строители", - ответил рабочим президент, передают "Ведомости".

Также глава государства пообещал, что и дальше намерен работать над таким же масштабными проектами по всей России.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойнее.

Как строили Крымский мост

Стоимость моста составила 227,9 млрд рублей. При этом подрядчик проекта фирма "Стройгазмонтаж" получила контракт на 222,4 млрд рублей. Эта компания Аркадия Ротенберга была выбрана генподрядчиком без конкурса из-за отсутствия конкурентов.

Автомобильная часть моста была построена с опережением графика на полгода — ее сдача планировалась на декабрь 2018 года. По решению Минтранса, для легковых автомобилей и автобусов Крымский мост будет открыт 16 мая в 5:30 утра. Первыми по мосту проедут местные жители — крымчане и кубанцы. Грузовой транспорт пойдет по нему уже осенью.

Протяженность Крымского моста составляет 19 км, он является крупнейшим в России. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч.?