На Украине появилась "патрульная полиция Крыма и Севастополя"

В Херсонской области начал работу отдел патрульной полиции Крыма и Севастополя. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным ведомства, 65 полицейских будут патрулировать три приграничных района: Генический, Каланчакский и Чаплинский. Правоохранители также возьмут под контроль трассы, соединяющие материк с полуостровом. Кроме того, отдел будет патрулировать и Арбатскую стрелку, где расположены курортные населенные пункты.
По словам начальника украинской полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Анатолия Бахчиванжи, на службу заступают опытные полицейские, которые "будут работать на результат".
"Крым — наша земля, и в нем должна быть патрульная полиция. Я верю, что придет время, когда украинские полицейские возьмут под контроль весь полуостров", — выразил надежду первый зам начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
В конце апреля 2018 года сообщалось, что в Киеве объявили набор в "патрульную полицию Крыма и Севастополя". О планах создать патрульные подразделения стало известно в январе.
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