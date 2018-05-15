На Украине появилась "патрульная полиция Крыма и Севастополя"

Патрульная полиция Украины. Фото: facebook.com/UA.National.Police. Патрульная полиция Украины. Фото: facebook.com/UA.National.Police. Патрульная полиция Украины. Фото: facebook.com/UA.National.Police.

По данным ведомства, 65 полицейских будут патрулировать три приграничных района: Генический, Каланчакский и Чаплинский. Правоохранители также возьмут под контроль трассы, соединяющие материк с полуостровом. Кроме того, отдел будет патрулировать и Арбатскую стрелку, где расположены курортные населенные пункты.

По словам начальника украинской полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе Анатолия Бахчиванжи, на службу заступают опытные полицейские, которые "будут работать на результат".

"Крым — наша земля, и в нем должна быть патрульная полиция. Я верю, что придет время, когда украинские полицейские возьмут под контроль весь полуостров", — выразил надежду первый зам начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В конце апреля 2018 года сообщалось, что в Киеве объявили набор в "патрульную полицию Крыма и Севастополя". О планах создать патрульные подразделения стало известно в январе.