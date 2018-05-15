Во Франции назвали Севастополь российским городом, а потом передумали

Минкульт Франции создал карту, на которой указал культурные учреждения, участвующие в международной акции "Ночь музеев-2018". В списке был и Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого. На сайте сначала указывалось, что он находится по адресу: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

Через некоторое время адрес изменился на: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Украина.

Политолог из Крыма Денис Батурин, комментируя решение минкультуры Франции, в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что на Западе "путаются", называя Крым то украинским, то российским. Фактическое признание того, что Крым — часть Российской Федерации постоянно расширяется, считает Батурин. По его мнению, в мире со временем будет все больше тех, кто делает выбор в пользу реальности, поскольку международному сообществу надоела подобная территориальная "шизофрения", передает РИА Новости.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.