Украина признала, что не может вернуть Крым

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, заявил в эфире телеканала "112 Украина", что сегодня страна не в состоянии вернуть Крым, пишет РИА Новости.
Замминистра сказал, что Киев вынужденно ограничивается политическими заявлениями и дипломатическими демаршами. По его мнению, в долгосрочной перспективе Крым и Донбасс снова войдут в состав Украины. Россия же "понесет ответственность за свои действия", — цитирует Георгия Тука РИА Новости.
По словам чиновника, его ведомство собирает свидетельства "незаконной" добычи песка, рыбы и других ресурсов на территории Крыма.
Напомним, в 2014 году в Украине 22 февраля произошла смена власти. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей главы государства на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая. Янукович заявил, что был вынужден покинуть Украину под угрозой физической расправы. В Крыму новое руководство Украины признавать отказались, попросили защиты у России и объявили о намерении провести референдум по вопросу вхождения полуострова в состав РФ.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию о независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ. Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно. МИД РФ заявил, что принятая 11 марта парламентом Крыма декларация независимости соответствует всем нормам международного права.
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