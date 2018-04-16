Дети Башара Асада отдыхали в Крыму

Дети президента Сирии Башара Асада в прошлом году отдыхали в детском лагере "Артек" в Крыму, сообщает ТАСС.
Депутат Госдумы Дмитрий Саблин рассказал об этом агентству по итогам встречи российской делегации депутатов ГД с сирийским лидером.
По словам Асада, после этой поездки его дети стали лучше понимать Россию.
"На днях они рассказали мне, что скоро будет завершено строительство Крымского моста", — процитировал Саблин слова Асада.
По словам депутата, западные СМИ лгут о Сирии. Так, они сообщили, что Асад с семьей якобы уехал в Иран, бросив свою страну, пишет bfm.ru.
"Он на месте, работает, рассчитывает на конструктивное сотрудничество с нашей страной", — сказал Саблин.
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