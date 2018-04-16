Дети Башара Асада отдыхали в Крыму

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин рассказал об этом агентству по итогам встречи российской делегации депутатов ГД с сирийским лидером.

По словам Асада, после этой поездки его дети стали лучше понимать Россию.

"На днях они рассказали мне, что скоро будет завершено строительство Крымского моста", — процитировал Саблин слова Асада.

По словам депутата, западные СМИ лгут о Сирии. Так, они сообщили, что Асад с семьей якобы уехал в Иран, бросив свою страну, пишет bfm.ru.