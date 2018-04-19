Корабли ВМФ России будут ремонтировать в Крыму

Керченский завод "Залив" приступил к ремонту кораблей ВМФ России. Об этом "Известиям" рассказали в Главкомате ВМФ.
В первую очередь речь идет о Черноморском флоте. В перспективе завод, ранее занимавшийся ремонтом гражданских судов, сможет чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов.
Среди преимуществ завода — технология изготовления и ремонта конструкций из алюминиево-магнитных сплавов, которые широко используются при строительстве военных кораблей. По словам экспертов, "Залив" имеет все шансы стать одной из основных ремонтных площадок для ВМФ.
Керченский завод уже получил первый серьезный контракт от российского ВМФ. Он примет участие в ремонте БДК проекта 775 "Ямал". Корабль в январе прошлого года получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом.
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