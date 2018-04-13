Путин рассказал, когда в России испытают новую сверхтяжелую ракету

Испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет, заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.
Для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс.
"Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", — цитирует РИА Новости Путина.
Создавать ракету и площадку для ее запуска надо параллельно — чтобы пусковой комплекс и носитель появились одновременно, сказал глава государства. Разработка уже началась: на создание эскиза выделено 1,6 миллиарда рублей, головным предприятием выбрана РКК "Энергия". Эскиз планируется создать до конца октября 2019 года, пишет bfm.ru.
На Луну, Марс и Юпитер
Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты. Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток.
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