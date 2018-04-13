Путин рассказал, когда в России испытают новую сверхтяжелую ракету

Сегодня, 07:02.
Политика

Испытания новой российской сверхтяжелой ракеты планируется начать через 10 лет, заявил 12 апреля президент РФ Владимир Путин при осмотре павильона "Космос" на ВДНХ.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Для испытаний на космодроме Восточный необходимо создать специальный стартовый комплекс.

"Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет", — цитирует РИА Новости Путина.

Создавать ракету и площадку для ее запуска надо параллельно — чтобы пусковой комплекс и носитель появились одновременно, сказал глава государства. Разработка уже началась: на создание эскиза выделено 1,6 миллиарда рублей, головным предприятием выбрана РКК "Энергия". Эскиз планируется создать до конца октября 2019 года, пишет bfm.ru.

На Луну, Марс и Юпитер

Ракета должна будет выводить более 80 тонн на низкую околоземную орбиту, а до Луны доставлять не менее 20 тонн. В проекте должны быть заложены возможности увеличения грузоподъемности до 140 и 27 тонн на соответствующие орбиты. Планируется, что с помощью новой ракеты можно будет отправлять корабли и станции не только к Луне, но и к Марсу и Юпитеру, при этом перелет экспедиций к Луне должен длиться не дольше пяти суток.

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