Центр Кудрина представил Путину семь приоритетов развития России

"Мы исходили из того, что краткая версия — это публичный документ для широкой аудитории, поэтому не включили в него технические меры, переписали его неэкспертным языком", — пояснил РБК директор департамента коммуникационной политики ЦСР Павел Демидов.

Среди направлений: обеспечение достойного уровня жизни граждан, в том числе через качественное образование и медицину, предоставление каждому россиянину возможностей для предпринимательства и личной инициативы, защита населения от внешних и внутренних угроз, технологическая революция, достижение ключевых позиций в мировой экономике, развитие городов и регионов и совершенствование системы госуправления, пишет РИА "Новости".

"Живем хуже, чем могли бы"

"Последние годы мы живем хуже, чем могли бы, отстаем по качеству жизни. Наша экономика растет медленнее, чем могла бы. Потенциал страны и ее жителей раскрывается не в полной мере. Мы можем лучше. Для этого стране нужны четкие цели и стратегия развития. Если составить план действий и неукоснительно придерживаться его, то мы способны многое наверстать, достичь серьезного повышения качества жизни, которое будет обеспечено ростом обновленной экономики. Поэтому в следующие шесть лет мы предлагаем определить для себя семь главных приоритетов и начать действовать", — говорится в материалах ЦСР.

Страна возможностей

По мнению авторов, здоровье и образование граждан, снижение бедности — главные условия развития, а творческая инициатива людей, которые видят и используют новые возможности, — "основа будущего роста".

"Качественные образование и медицина, неограниченные возможности для предпринимательства и личной инициативы должны стать базовыми реализованными правами каждого гражданина страны. Отсюда первые два приоритета предлагаемой стратегии — "Важен каждый" и "Страна возможностей", — отмечают авторы доклада, пишет vz.ru.

По их мнению, к 2024 году Россия должна стать "комфортной и привлекательной страной для каждого человека, готового и желающего трудиться".

Технологическая революция

"Раскрыв новые возможности граждан страны, поддержав их инициативы во всех сферах, в том числе в бизнесе и общественной деятельности, мы сможем перейти к новому качеству российской экономики. Она станет современной и технологичной, сможет на равных конкурировать с самыми развитыми странами мира. На это обращены следующие два приоритета нашей стратегии — "Технологическая революция" и "Ключевые позиции в мировой экономики", — говорится в документе.

Государство для граждан

Чтобы добиться успеха, необходимо переосмыслить роль и механизмы государственного управления, полагают авторы стратегии, поэтому целых три приоритета "посвящены задаче превращения государственной машины из архаичной в передовую": это разделы "Государство для граждан", "Развитие городов и регионов", "Защита и справедливость".

Люди ждут перемен

В ЦСР заявляют, что "проанализировали слабые стороны прошлых стратегий и учли этот опыт", а также проработали все предлагаемые решения с профильными экспертами, государственными ведомствами и гражданами.