Российский адмирал рассказал, как наши подлодки блокировали британскую субмарину у Сирии

17 апреля адмирал Владимир Валуев рассказал, как действовали российские военные моряки, блокировавшие подлодку ВМС Великобритании, которая пыталась ударить по Сирии крылатыми ракетами, сообщает РИА Новости.
По словам адмирала, в этой грамотно проведенной противолодочной операции участвовали не только российские дизельные субмарины, как заявляла британская пресса, но и другие силы ВМФ РФ. В результате слаженной работы российских моряков субмарина класса Astute не смогла нанести ракетный удар по объектам в Сирии.
Владимир Валуев,
адмирал:
— Применялись разнородные силы: надводные, подводные корабли и противолодочная авиация.
Такими силами можно организовать поиск подводной лодки с высокой степенью ее обнаружения. Что и было сделано. Российские фрегаты загнали британскую субмарину в район действия нашей подводной лодки, которая ее классифицировала и дала контакт самолету. С помощью магнитометра на его борту за этой лодкой можно следить вплоть до ее возвращения в базу.
Напомним, что подлодка HMS Astute Королевских ВМС должна была выпустить крылатые ракеты из восточной части Средиземного моря. Однако ей навстречу выдвинулась подводная лодка проекта 877 "Палтус" или 636 "Варшавянка".
Британская субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения. В результате игры в "кошки-мышки" британская субмарина оказалась заперта и не смогла выйти в заданный квадрат для стрельбы. Этому поспособствовала акустическая незаметность российских подлодок, которые неофициально называются на Западе "Черными дырами". Об этом сообщила английская газета Times.
Издание отмечает, что из-за действий российских сил ВМФ, британской подлодке не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии.
Бывший командующий Балтийским флотом считает эту статью в английской прессе комплиментом российским военным.
Владимир Валуев,
адмирал:
— Это высокая оценка действий российских противолодочных сил. Поиск британской подводной лодки в заданном районе с обнаружением и слежением действительно был организован грамотно и проведен успешно.
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