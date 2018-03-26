Российские противолодочные самолеты выследили вмерзшие в лёд субмарины НАТО

На перехват субмарин были отправлены два дальних противолодочных самолета Северного флота ВМФ РФ. Обнаруженные атомные подводные лодки участвовали в масштабных учениях Ice Exercise 2018 в море Бофорта.

Наши Ту-142 с 20 по 22 марта отрабатывали задачи по поиску и классификации подлодок условного противника в акватории Баренцева моря, у российского побережья Северного Ледовитого океана, а также вдоль границ территориальных вод Канады и США. После выполнения поставленных задач оба Ту-142 благополучно вернулись в места постоянного базирования.

Пятинедельные международные учения Ice Exercise 2018 начались 10 марта. Они стали одними из самых масштабных маневров вооруженных сил США в Арктическом регионе. В море Бофорта (около берегов Аляски) были направлены две американские (Hartford и Connecticut) и одна британская (Trenchant) субмарины. Они отрабатывали действия под ледовым покровом, в том числе нанесение массированных ударов крылатыми ракетами морского базирования.

Кроме атомных подлодок в учениях приняли участие военнослужащие сухопутных войск и морской пехоты, а также "зеленые береты". С воздуха наземную и морскую группировку поддерживали самолеты и вертолеты.

Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB — NavyCurrentsMagazine (@navycurrents) 16 марта 2018 г.

Напомним, что в ходе отработки всплытия во льдах застряла АПЛ Connecticut. Информацию об инциденте с фотографией на своей странице в Twitter опубликовал журнал U.S. Navy Currents Magazine. Позже телеканал CNN продемонстрировал сюжет со всплытием субмарины. Как хорошо видно на кадрах, американским морякам пришлось распиливать лед, чтобы освободить атомную подлодку. Также им на помощь прилетел вертолет. Позже Connecticut всё же разломал лед и занял позицию, позволяющую произвести залп крылатыми ракетами Tomahawk.

Справка

Российский дальний противолодочный самолет Ту-142 создан на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Первый полет он совершил в 1968 году. Спустя четыре года машина была принята на вооружение. Боевой радиус Ту-142 — более 5 тыс. км. На борту этот самолет несет специальные гидроакустические буи, детектор магнитных аномалий, несколько десятков торпед и глубинных бомб. Экипаж машины — 10 человек.