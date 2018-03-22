При отработке ударов по России американская подводная лодка вмерзла в лед Арктики

Из-за мощного ледового покрова американская атомная подводная лодка Connecticut не смогла подняться на поверхность в Арктике. Другому подводному ракетоносцу — Hartford (SSN 768) — удалось пробить лед, однако всплывшая на поверхность субмарина получила сильный дифферент на корму, пишет "РГ".
Подлодки отрабатывали сценарий нанесения ракетного удара по России в рамках пятидневных арктических учений ICEX-2018.
Los Angeles-class fast-attack submarine USS Hartford (SSN 768) breaks through the ice during Ice Exercise (ICEX) 2018. #ICEX 2018 is a 5-week exercise for the @USNavy to assess its operational readiness and advance its understanding of the Arctic. pic.twitter.com/uDqxZX3DfB— NavyCurrentsMagazine (@navycurrents) 16 марта 2018 г.
Это не первое опасное "приключение" подлодки Hartford — в марте 2009 года двигавшийся в подводном положении корабль столкнулся в Ормузском проливе с американским десантным транспорт-доком New Orleans. 15 членов экипажа подлодки получили ранения, из транспорта в море вытекло 25 тысяч галлонов дизельного топлива.
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