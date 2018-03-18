Чудо технологий: США взяли на вооружение новую атомную подлодку

"Это чудо технологий и инноваций", — объявил во время церемонии, которая прошла в Коннектикуте, министр Военно-морских сил Ричард Спенсер.

Сообщается, что стоимость подлодки — 2,7 миллиарда долларов. Она предназначена для проведений наступательных операций, сбора разведданных, а также для противолодочных и противокорабельных операций.

Дли на субмарины — 10 метров. Скорость — до 46,3 километра в час. Подлодка рассчитана на экипаж в 130 человек. На борту стоят две установки револьверного типа, они оснащены ракетами "Томагавк", пишет издание Navy Times.