Чудо технологий: США взяли на вооружение новую атомную подлодку

США приняли на вооружение новую атомную подводную лодку — SS Colorado класса Virginia. Корабль уже назвали чудом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС США, опубликованном в Twitter.
"Это чудо технологий и инноваций", — объявил во время церемонии, которая прошла в Коннектикуте, министр Военно-морских сил Ричард Спенсер.
Сообщается, что стоимость подлодки — 2,7 миллиарда долларов. Она предназначена для проведений наступательных операций, сбора разведданных, а также для противолодочных и противокорабельных операций.
Дли на субмарины — 10 метров. Скорость — до 46,3 километра в час. Подлодка рассчитана на экипаж в 130 человек. На борту стоят две установки револьверного типа, они оснащены ракетами "Томагавк", пишет издание Navy Times.
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