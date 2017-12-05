Мощность взрыва в районе пропажи подводной лодки превысила 100 кг тротила

Взрыв провели для того, чтобы сравнить его с тем взрывом, который был зафиксирован в день исчезновения субмарины. Эксперты подорвали 100 килограмм взрывчатки на глубине 40 метров и пришли к выводу, что зафиксированный 15 ноября взрыв был еще мощнее.

Напомним, подлодка перестала выходить на связь 15 ноября. Сообщалось, что на ее борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

1 декабря ВМС Аргентины признали экипаж погибшим и сообщили, что операция по спасению команды подлодки прекращается.

Тем не менее поиск подлодки продолжается, в нем принимают участие российские военные моряки, пишет polit.ru.