Мощность взрыва в районе пропажи подводной лодки превысила 100 кг тротила

Эксперты Минобороны Аргентины провело контролируемый взрыв в районе исчезновения подводной лодки аргентинских ВМС "Сан-Хуан", сообщает RNS.
Взрыв провели для того, чтобы сравнить его с тем взрывом, который был зафиксирован в день исчезновения субмарины. Эксперты подорвали 100 килограмм взрывчатки на глубине 40 метров и пришли к выводу, что зафиксированный 15 ноября взрыв был еще мощнее.
Напомним, подлодка перестала выходить на связь 15 ноября. Сообщалось, что на ее борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.
1 декабря ВМС Аргентины признали экипаж погибшим и сообщили, что операция по спасению команды подлодки прекращается.
Тем не менее поиск подлодки продолжается, в нем принимают участие российские военные моряки, пишет polit.ru.
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