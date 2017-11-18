Пропала аргентинская боевая подводная лодка с экипажем

Самолет американского агентства обычно используется для исследования моря в районе Антарктиды. Благодаря установленному на самолете оборудованию с высоты определяются аномальные объекты в море, сообщает РБК.

На борту подлодки находятся 44 человека. Родственники членов команды были оповещены о случившемся.

Аргентинские власти пытаются понять, идет ли речь о потери связей с субмариной. В этом случае подводная лодка должна была бы всплыть на поверхность.

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби уточнил, что судно направлялось с военно-морской базы Ушуайя на южном побережье страны к базе Мар дель Плата, в 250 морских милях (400 км) от Буэнос-Айреса. На момент исчезновения с радаров подлодка "Сан-Хуан", предположительно, находилась в районе залива Сан-Джордж "между Рио-Гальегос и Пуэрто-Дезайдо (Санта-Крус) когда радиосвязь была потеряна".

"В этом секторе метеоусловия были очень сложными, на море наблюдались большие волны, и, вероятно, из-за этого судно опустилось на большую глубину, вследствие чего контакт и был утерян", — предположил представитель ВМС Аргентины в беседе с газетой Clarin.

Позднее появилась еще одна версия причины пропажи подводной лодки "Сан-Хуан" с радаров — пожар в отсеке электроснабжения на борту судна.

По информации военных, последнее известное местонахождение лодки — бухта Сан Хорхе, которая находится в 432 км от берега.

Справка

"Сан-Хуан" — боевая дизель-электрическая подводная лодка типа "Санта-Крус", построенная по заказу ВМС Аргентины в Германии в 1985 году, также известная как TR-1700. Судна этого типа — самые крупные подлодки из тех, что были построены во время Второй мировой войны, и одни из самых быстрых дизельно-электрических субмарин в мире. Длина такой подлодки достигает 66 метров, под водой она развивает скорость до 25 узлов. Такое судно может до двух дней находиться под водой, не поднимаясь на поверхность. Предельная глубина погружения подлодки составляет 300 метров.