Подводные страсти: акулы атаковали батискаф с журналистами и стали реветь

Съемочную группу проекта "Голубая планета 2" канала "Би-би-си", погрузившуюся на батискафе на морское дно, чтобы снять, что происходит с тушей умершего кита, атаковала группа акул, пишет Lenta.ru.
Подводное судно опустилось на глубину 700 метров и приблизилось к киту. Там журналисты заметили акул, которые пожирали тушу млекопитающего. Хищникам не понравилось вторжение гостей. Они осмотрели объект, а затем принялись ломиться в стекло субмарины. "Подлодка очень крепкая, но они такие большие, поэтому мне страшновато", — поделился опасениями один из членов команды.
Акулы раз за разом целенаправленно атаковали лодку. При столкновении со стеклом внутри батискафа раздавались глухие и местами страшные звуки. В итоге хищники отступили, однако зрители признались, что кадры произвели на них неизгладимое впечатление. "Чертова природа! Ты страшна", — прокомментировал видео один из зрителей ролика.
"Я думаю, что самое большое открытие здесь в том, что акулы действительно ревут. Невероятно. Я даже вздрогнул", — признался пользователь Eric Cartman.
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