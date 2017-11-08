Подводные страсти: акулы атаковали батискаф с журналистами и стали реветь

Подводное судно опустилось на глубину 700 метров и приблизилось к киту. Там журналисты заметили акул, которые пожирали тушу млекопитающего. Хищникам не понравилось вторжение гостей. Они осмотрели объект, а затем принялись ломиться в стекло субмарины. "Подлодка очень крепкая, но они такие большие, поэтому мне страшновато", — поделился опасениями один из членов команды.

Акулы раз за разом целенаправленно атаковали лодку. При столкновении со стеклом внутри батискафа раздавались глухие и местами страшные звуки. В итоге хищники отступили, однако зрители признались, что кадры произвели на них неизгладимое впечатление. "Чертова природа! Ты страшна", — прокомментировал видео один из зрителей ролика.

"Я думаю, что самое большое открытие здесь в том, что акулы действительно ревут. Невероятно. Я даже вздрогнул", — признался пользователь Eric Cartman.