На пропавшей аргентинской подлодке было превышено число членов экипажа

На борту пропавшей подлодки ВМС Аргентины San Juan вместо положенных 37 членов экипажа было 44 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брата одного из младших офицеров субмарины.
По словам собеседника агентства, лишние семь человек не были подводниками. Среди них, в частности, были два боевых пловца из подразделения спецназначения аргентинских ВМС Buzos Tacticos и сотрудник флотской службы разведки.
Незадолго до исчезновения подлодки, двое моряков покинули её, пишет ТАСС. Одного моряка отпустили в увольнительную из-за болезни его матери. Второй лейтенант сошел в Ушуайе. Его место занял другой служащий ВМС. И-за того, что изменения в составе экипажа субмарины произошли в последний момент, в первые дни возникла путаница со списками, в результате чего в СМИ начали обсуждать версии о том, что в момент исчезновения на борту находилось большее число людей.
По данным ВМС Аргентины, в продолжительных походах на борту San Juan могут находиться до 50 человек. При этом количество спальных мест на судне рассчитано на 38 человек. Остальных подводников размещают в торпедном отсеке. Как отметил ранее Бальби, увеличение числа членов экипажа позволяет снизить нагрузку на каждого из них.
О пропаже подлодки стало известно 17 ноября. В последний раз судно передавало информацию о своем местонахождении, находясь в акватории Атлантического океана, прилегающей к побережью Аргентины. В поисково-спасательных работах кроме Аргентины участвуют Россия, Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания и Уругвай.
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