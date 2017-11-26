На пропавшей аргентинской подлодке было превышено число членов экипажа

По словам собеседника агентства, лишние семь человек не были подводниками. Среди них, в частности, были два боевых пловца из подразделения спецназначения аргентинских ВМС Buzos Tacticos и сотрудник флотской службы разведки.

Незадолго до исчезновения подлодки, двое моряков покинули её, пишет ТАСС. Одного моряка отпустили в увольнительную из-за болезни его матери. Второй лейтенант сошел в Ушуайе. Его место занял другой служащий ВМС. И-за того, что изменения в составе экипажа субмарины произошли в последний момент, в первые дни возникла путаница со списками, в результате чего в СМИ начали обсуждать версии о том, что в момент исчезновения на борту находилось большее число людей.

По данным ВМС Аргентины, в продолжительных походах на борту San Juan могут находиться до 50 человек. При этом количество спальных мест на судне рассчитано на 38 человек. Остальных подводников размещают в торпедном отсеке. Как отметил ранее Бальби, увеличение числа членов экипажа позволяет снизить нагрузку на каждого из них.

О пропаже подлодки стало известно 17 ноября. В последний раз судно передавало информацию о своем местонахождении, находясь в акватории Атлантического океана, прилегающей к побережью Аргентины. В поисково-спасательных работах кроме Аргентины участвуют Россия, Германия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Испания, США, Франция, Норвегия, Перу, Великобритания и Уругвай.