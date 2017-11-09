Российские военные заподозрили Дели в допуске американцев на российскую атомную подлодку

Российские военные заподозрили Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии, сообщает "Ъ".
Топ-менеджер одного из предприятий судостроительной отрасли утверждает, что теоретически никакой проблемы появление представителей ВМС США на субмарине не составляет, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно: "Этот вопрос лежит уже в политической плоскости, почему и для чего они это сделали".
Однако другой собеседник, работающий в системе ВТС, называет возмутительным сам факт появления представителей ВМС США на российской подлодке: "Среди них присутствовали хорошо подготовленные технические специалисты, какую-никакую, но информацию для себя они оттуда вынесли".
Инцидент грозит серьезно осложнить переговоры как по аренде второй атомной субмарины, так и по другим проектам в сфере военно-технического сотрудничества. Решать накопившиеся вопросы с одним из самых крупных приобретателей российского оружия придется вице-премьеру Дмитрию Рогозину, который намеревается приехать в Индию в декабре, пишет bfm.ru.
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