Российские военные заподозрили Дели в допуске американцев на российскую атомную подлодку

Топ-менеджер одного из предприятий судостроительной отрасли утверждает, что теоретически никакой проблемы появление представителей ВМС США на субмарине не составляет, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно: "Этот вопрос лежит уже в политической плоскости, почему и для чего они это сделали".

Однако другой собеседник, работающий в системе ВТС, называет возмутительным сам факт появления представителей ВМС США на российской подлодке: "Среди них присутствовали хорошо подготовленные технические специалисты, какую-никакую, но информацию для себя они оттуда вынесли".

Инцидент грозит серьезно осложнить переговоры как по аренде второй атомной субмарины, так и по другим проектам в сфере военно-технического сотрудничества. Решать накопившиеся вопросы с одним из самых крупных приобретателей российского оружия придется вице-премьеру Дмитрию Рогозину, который намеревается приехать в Индию в декабре, пишет bfm.ru.