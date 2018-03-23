В Минобороны заявили, что Путин рассказал не обо всем новейшем оружии России

"Мы тоже на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале", — сказал Борисов.

Он отметил, что сообщение президента о новейшем российском оружии, озвученное им в Послании Федеральному собранию, следует оценивать правильно: это — не бряцание оружием и не старт очередной гонки вооружений.

"Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружение просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны какие-то контрвызовы", — пояснил представитель оборонного ведомства, пишет bfm.ru.

В послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин рассказал о старте активной фазы испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету — "Воевода". Путин также сообщил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

22 марта подвели итоги голосования на сайте МО РФ за названия для новых видов оружия: крылатой ракеты глобальной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата. Победили варианты "Буревестник", "Пересвет" и "Посейдон".

В голосовании приняли участие почти 8 млн россиян. Инициатором "мероприятия" стал Владимир Путин.