Россияне выбрали названия новым видам оружия

22 марта подвели итоги голосования на сайте МО РФ за названия для новых видов оружия: крылатой ракеты глобальной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата. Победили варианты "Буревестник", "Пересвет" и "Посейдон".
Новый российский подводный беспилотник получил название "Посейдон", боевой лазерный комплекс будет назван "Пересветом", а новейшая крылатая ракета с ядерной энергоустановкой стал "Буревестником". В голосовании приняли участие почти 8 млн человек, сообщает "Интерфакс". Его инициатором стал Владимир Путин.
Интересно, что изначально голосование на сайте должно было завершиться 16 марта. На тот момент для крылатой ракеты лидировало название "Пальмира", а нынешний победитель "Буревестник" был лишь на третьем месте, отставая от лидера на 150 тыс. голосов. Беспилотный подводный аппарат мог бы называться "Лещ", "Карась" или "Шептун", однако потом количество голосов за "Посейдона" увеличилось в пять раз (с 30 до 150 тыс.). Самым популярным вариантом названия для боевого лазера 16 марта был "Горыныч".
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