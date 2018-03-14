"Зайчик" и "Нежданчик": Минобороны выбрало 50 лучших идей для названия новейших вооружений

Сегодня, 08:22.
Жизнь

Минобороны отобрало 50 лучших идей для названий новейших российских вооружений, сообщают РИА Новости.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

На сайте ведомства стартовал финальный этап по выбору названий для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата.

В голосовании по названию для лазера сейчас лидируют "Луч" и "Зайчик". Самые популярные варианты для беспилотного подводного аппарата — "Посейдон" и "Язь",  для крылатой ракеты — "Нежданчик" и "Зевс".

Сервис для приема предложений с названиями начал работать на сайте Минобороны 1 марта. За это время его посетили более 870 тысяч пользователей, треть из них — иностранцы. Всего предложили более 245 тысяч вариантов. Голосование продлится до 16 марта.

Напомним, Владимир Путин предложил россиянам выбрать название для двух новых видов российского оружия. Новое вооружение Путин анонсировал в послании Федеральному собранию РФ.

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