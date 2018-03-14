"Зайчик" и "Нежданчик": Минобороны выбрало 50 лучших идей для названия новейших вооружений

Минобороны отобрало 50 лучших идей для названий новейших российских вооружений, сообщают РИА Новости.
На сайте ведомства стартовал финальный этап по выбору названий для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата.
В голосовании по названию для лазера сейчас лидируют "Луч" и "Зайчик". Самые популярные варианты для беспилотного подводного аппарата — "Посейдон" и "Язь", для крылатой ракеты — "Нежданчик" и "Зевс".
Сервис для приема предложений с названиями начал работать на сайте Минобороны 1 марта. За это время его посетили более 870 тысяч пользователей, треть из них — иностранцы. Всего предложили более 245 тысяч вариантов. Голосование продлится до 16 марта.
Напомним, Владимир Путин предложил россиянам выбрать название для двух новых видов российского оружия. Новое вооружение Путин анонсировал в послании Федеральному собранию РФ.
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