Российские "Черные дыры" помешали британской подводной лодке нанести удар по Сирии

Подлодка HMS Astute Королевских ВМС должна была выпустить крылатые ракеты из восточной части Средиземного моря, однако ей навстречу выдвинулись как минимум одна подводная лодка проекта 877 "Палтус" или 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО — Improved Kilo), а вероятнее — две, два фрегата и противолодочный летательный аппарат, пишет Lenta.ru.

Субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения. В результате игры в "кошки-мышки" британская субмарина оказалась заперта и не смогла выйти в заданный квадрат для стрельбы. Этому поспособствовала акустическая незаметность российских подлодок, которые неофициально называются на Западе "Черными дырами".

Британскую подводную лодку прикрывал флот США, который отправил патрульный самолет P-8, оснащенный поисковыми сенсорами, в Восточное Средиземноморье для установления местонахождения и слежки за российскими силами, пишет bfm.ru.

Министерство обороны РФ о "морском инциденте" пока ничего не сообщает.

Скрытность субмарины

Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость 20 узлов, глубину погружения 300 метров, экипаж 52 человека. На их вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр".

Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За свою скрытность лодки этого проекта получили неофициальное название "черная дыра", сообщают РИА Новости.

Экстренное всплытие подводных лодок — советская "Щука" (проект 971), сегодня их называют "Ясень" (проект 885):